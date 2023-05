Tony Khan lo desvela: “He hablado con Goldberg”

La lucha libre profesional siempre es lo más importante, los combates, quienes saldrán vencedores, qué pasará con los títulos… pero la verdad es que cada conferencia de medios antes y después de un evento pay-per-view de AEW da siempre mucho que hablar. Ni hace falta todo el escándalo de All Out 2022. Atendamos simplemente a lo poco que hemos recogido hasta ahora de la realizada tras Double or Nothing 2023; en las siguientes horas recogeremos mucha más información en Súper Luchas.

► Tony Khan y Goldberg han hablado

En esta ocasión nos enfocamos en las declaraciones de Tony Khan, que, como es habitual, trató una variedad de temas, siendo uno de ellos Goldberg. El miembro del Salón de la Fama de WWE no tiene contrato como Superestrella en estos momentos y es libre de firmar con la empresa que desee.

“Sí, he hablado con Bill. No sería algo inusual. He hablado con Bill en momentos en los que no ha estado bajo contrato, y tengo una buena relación con él. He tenido una buena conversación con él, pero he tenido muchas grandes conversaciones con Bill. Su familia ha hecho muchas cosas maravillosas en Jacksonville, está relacionada con la familia Wolfson, que construyó el Hospital Infantil Wolfson en Jacksonville. Bill es una gran estrella retirada del fútbol americano, yo he trabajado en el fútbol y es una parte importante de mi vida. Tenemos muchas cosas en común y muchos amigos en común, y tengo una muy buena relación con Bill. Me cae muy bien. En cuanto a lo que hemos hablado, diría que eso queda entre nosotros dos. Fue una buena charla. Me gusta mucho Bill, es una gran persona”.

Parece que no dice nada pero sí tiene la intención de dejar algo en el aire… Veremos cómo sigue esto.

¿Te gustaría que Goldberg se uniera a AEW?