AEW Collision se estrenará el sábado 17 de junio para emitirse cada sexto día de la semana a partir de entonces como nuevo programa All Elite. Es uno de los temas más comentados en estos momentos en relación a la compañía y en los últimos días hemos estado hablando del regreso de Scorpio Sky para formar parte de su elenco, la confirmación de que el primer episodio será en Chicago, el que CM Punk habría confirmado su presencia, o que el Campeonato Internacional tendría gran relevancia.

► El acuerdo para AEW Collision

Tirando del mismo hilo, durante la reciente conferencia de medios previa a Double or Nothing, Tony Khan confirmó el informe de que la inclusión del show en la programación no es parte de un nuevo acuerdo con Warner Brothers Discovery, sino una extensión del acuerdo actual entre ambas partes.

“En cuanto al alcance del acuerdo, la duración es la misma. No quiero entrar demasiado en detalles sobre esas conversaciones, pero el plazo del contrato sigue siendo el mismo y esto es un añadido a lo que ya teníamos acordado. Todos estaban realmente entusiasmados con el éxito de AEW en TBS y TNT. Ellos se acercaron a nosotros y nos brindaron una gran oportunidad. Creo que esto habla muy bien de AEW, ya que la idea de tener más programación de AEW en TNT proviene desde los más altos niveles, incluso de Mr. (David) Zaslav, quien es una de las personas más poderosas e inteligentes en el mundo de los medios. Le gusta lo que estamos haciendo con AEW en TBS y TNT, y fue su idea que haya más AEW en TNT. Estoy muy agradecido por eso. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que Collision sea un gran espectáculo, al igual que mantendremos la calidad de Rampage y llevaremos a Dynamite a nuevas alturas. Es un gran desafío para nosotros y estamos realmente emocionados por ello”.

¿Piensas que AEW Collision tendrá éxito?