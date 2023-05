Kris Statlander habla como nueva Campeona TBS

Kris Statlander volvió a AEW después de muchos meses derrotando a Jade Cargill para ganar el Campeonato TBS en Double or Nothing 2023. En realidad, la hasta ahora monarca expuso el título ante Taya Valkyrie en el evento pay-per-view pero después de derrotarla se veía con fuerzas y estuvo dispuesta a aceptar un segundo desafío, que llegó cuando la nueva reina apareció para destronarla. Tras el show, Statlander estuvo hablando extensamente sobre su coronación.

► Kris Statlander, nueva Campeona TBS

“El tiempo de recuperación fue más o menos como se esperaba. Había mencionado que serían de seis a ocho meses de rehabilitación, pero la gente olvidaba que eran seis a ocho meses después de la cirugía. Es un proceso muy largo, lleva mucho tiempo que este tipo de lesiones se curen. Te da mucho tiempo para prepararte mentalmente para el regreso y hacer algo tan loco como esto. Hay muchos altibajos en una recuperación como esta, muchas dudas sobre una misma, pero luego tienes momentos como este y noches como la de hoy, y todo vale la pena“.

“Quizás [estaba preocupada por volver para ganar el título], pero con la preparación que he hecho, lo mantuve en secreto. Si ustedes solo hubieran visto las cosas que he estado haciendo antes de hoy, dirían: ‘ella ha estado lista para esto’. Sé que lo mantuve en secreto, pero realmente quería que mi regreso fuera un momento especial. No solo para mí, sino para todos los demás. Es como lanzarse de cabeza al abismo, pero no lo haría si no me sintiera preparada para ello“.

“Esta vez fue un viaje mucho más fácil, porque ya lo había experimentado antes. Originalmente, pensábamos que era una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco, pero resultó ser solo el ligamento cruzado anterior. Lo que significa en términos de recuperación es que dos días después de la cirugía ya estaba caminando con una férula en la pierna, sin necesidad de muletas. Con una rotura de menisco, eso no sería posible. Mentalmente, sentí que el progreso era mucho más ascendente. Fue mucho más fácil porque ya había pasado por esto antes. Recuerdo que al principio pensamos que tal vez era una hiperextensión, y luego me hicieron la resonancia magnética, obtuve los resultados y lloré durante tres horas seguidas. Me dije a mí misma que no quería pasar por esto nuevamente, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Lloré, me recompuse y me dije a mí misma: ‘solo tengo que recuperarme de esto’. No digo que no sea algo importante, pero si quieres algo y trabajas duro por ello, valdrá la pena”.

“Fue lamentable todo el tiempo. Ya lo había pasado una vez, y fue un mundo totalmente diferente porque fue durante la pandemia, no teníamos a los fanáticos. ‘Ya regresé saliendo de la máquina garra, ¿cómo puedo superar eso?’. Pensé mucho en eso, ‘¿qué puedo hacer para superarlo?’. Hubo mucho lamento porque amo estar aquí, estar en la carretera y ser parte de algo. Realmente apesta cuando no puedes hacer algo que amas y te lo arrebatan. Estaría aquí tanto como pudiera solo para ser parte de esto y apoyar a todos. Al principio, sentía que estaba estorbando, ‘¿por qué siquiera me molesté en venir aquí? No puedo hacer nada’. Todos decían: ‘No, te amamos, te queremos aquí’. Ahora, al ver a todos detrás del escenario y la reacción, ‘Wow, realmente me quieren’. Es muy especial. Incluso cuando es triste, siempre hay luz al final del túnel”.

