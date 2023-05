Fueron el Blackpool Combat Club y The Elite quienes cerraron AEW Double or Nothing 2023. ¿Por qué no lo hizo el Campeonato Mundial AEW? Por ello le preguntaron a Tony Khan en la conferencia de medios después de evento pay-per-view.

► El Campeonato Mundial AEW en Double or Nothing

“Bueno, siempre le dedico mucha reflexión a esto. Voy a remontarme al primer Double Or Nothing que hicimos en Jacksonville, y realmente a ambos Double Or Nothings que hicimos allí. Fue un proceso de pensamiento similar en ambos casos. Durante el fin de semana del evento, mientras observaba todo lo que habíamos construido, sentí que, al igual que con el Stadium Stampede original, el combate debería ser el evento principal. Recuerdo haber hablado con Moxley y Brodie al respecto, y ellos no tuvieron ningún problema con eso. De hecho, les pareció genial hacer un doble evento principal, y así lo hicimos. Moxley y Brodie tuvieron un gran combate principal, y tuvimos otro gran evento principal con el primer Stadium Stampede.

“Este año, tuvimos un emocionante combate de cuatro esquinas con MJF, Jungle Boy, Darby Allin y Sammy Guevara. Y en cada caso, decidimos terminar con una espectacular batalla multitudinaria, al igual que hicimos con el Stadium Stampede en Jacksonville. Fue algo completamente diferente a lo que hicimos con Anarchy in Arena.

“Pero sentí que regresar a esa fórmula podría ser la opción correcta, y creo que funcionó muy bien. Al igual que en esos shows anteriores de Double Or Nothing, donde terminamos con una gran dosis de emoción gracias a dos combates consecutivos extraordinarios, logramos hacerlo nuevamente esta noche. Es un elemento característico de Double Or Nothing que queríamos mantener“.

