WWE recordó a Bray Wyatt y Terry Funk en SmackDown

La comunidad de la lucha libre, en especial la WWE, se encuentra consternada por el fallecimiento de Bray Wyatt, quien a los 36 años perdió la vida debido a un paro cardíaco. Pero además, apenas unas horas antes, la leyenda de la lucha libre, Terry Funk perdió la vida.

Tras los anuncios de estas tristes noticias, todos los luchadores de la empresa expresaron sus sentimientos de tristeza y presentaron sus condolencias a las familias. Los luchadores compartieron palabras en su memoria y también rememoraron los momentos que habían compartido junto a ellos.

Siguiendo el curso natural de los acontecimientos, el viernes 25 de agosto durante el evento de SmackDown se llevó a cabo un emotivo homenaje en honor al recordado «Devorador de Mundos», Bray Wyatt y a la leyenda de la lucha libre mundial, Terry Funk.

El homenaje de Bray Wyatt y Terry Funk en SmackDown

Al inicio del programa, todos los elementos del roster aparecieron en el escenario, liderados por Triple H y acompañados por Erick Rowan (quien ya no es parte de WWE, pero fue compañero de años de Bray Wyatt).

Tras las clásicas 10 campanadas de homenaje, se presentó un video recordando a Bray Wyatt, incluso varios en backstage, cuando Wyatt salía de personaje de una lucha. El estadio no paró de ovacionar a Bray y cantar «The Whole World In His Hands». Al final las luces se apagaron y solo quedó la mecedora característica de su personaje.

Regresando de la pausa comercial, se presentó un video en honor a Terry Funk, donde se presentaron fotografías del luchador y mensajes de las estrellas de WWE.

Durante el programa hubo varios momentos en los que se recordaron a los dos luchadores.