All In: La lucha considerada para Bryan Danielson

«Hay un poco más de claridad sobre cuándo regresará Bryan Danielson de su lesión. Estoy muy emocionado de tener de vuelta a Bryan. No quiero poner una fecha límite porque es una lesión complicada y una recuperación difícil, pero tengo mucha confianza en que Bryan regresará más adelante este año», señalaba un primer informe sobre la lesión. «Bryan Danielson fue operado por su brazo roto el 3 de julio y en ese momento le dijeron que debían pasar tres meses antes de que pudiera regresar, aunque es posible que pueda adelantarlo una o dos semanas», apuntaba la última actualización hasta ahora. El Blackpool Combat Club no está pudiendo contar con Bryan Danielson en estos momentos.

► Bryan Danielson no estará en All In

The American Dragon no estará en All In pero antes de que se lesionara se estaba considerando una gran lucha para él. De acuerdo a nuestros compañeros de Fightful, Danielson vs. Kenny Omega fue un combate que se consideró para el pay-per-view. Cabe mencionarse que no se confirmó internadamente ni nada parecido. Las fuentes de AEW también señalaron, apunta el mismo medio, que se han valorado otros combates para The Cleaner, pero que hasta ahora nada está escrito en piedra para él.

Dicho choque entre dos de los mejores luchadores del mundo hubiera tenido mucho sentido no solo por el gran espectáculo que darían en el que se espera que sea el evento All Elite más grande de la breve historia de la compañía sino que tendría sentido narrativo pues sus respectivas facciones, The Elite y Blackpool Combat Club, han estado rivalizando durante meses. Aunque, por otro lado, recordemos que tras Blood & Guts parecieron terminar su trama, al menos por el momento.

Veremos qué más información tenemos próximamente tanto sobre la recuperación de Danielson como sobre el combate de Omega.