Avisó Tony Khan antes del episodio de AEW Dynamite de esta semana que el cartel de All In London sufriría alguna que otra modificación obligada por las circunstancias. Y no, finalmente los problemas legales de Cash Wheeler no le dejarán fuera del PPV.

Khan hacía referencia, principalmente, a un punto del menú luchístico: ese «Stadium Stampede», que de inicio se anunció como un choque de sextetos entre el Blackpool Combat Club, con tres aliados extra sin revelar, y la alianza Eddie Kingston & The Lucha Brothers & Best Friends (Orange Cassidy, Trent Beretta y Chuck Taylor).

Que ha acabado configurándose como un choque donde el Blackpool Combat Club, Santana y Ortiz irán contra Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo y Best Friends, luego de una lesión de Rey Fénix el miércoles provocada por Jon Moxley y Cía.

Sin embargo, ahora Dave Meltzer informa ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, que dicha «Estampida en el Estadio» iba a tener la forma de una Triple Amenaza, con el Blackpool Combat Club, Death Triangle y Best Friends como implicados, sin Eddie Kingston, Santana ni Ortiz.

El motivo de este cambio de planes fue la lesión de PAC a comienzos de mes y la imposibilidad de Rey Fénix de dejar los Estados Unidos, pues se encuentra actualmente tramitando su residencia allí. Se entiende entonces el catalizador dramático mostrado en Dynamite.

Les recuerdo el cartel completo de AEW All In, que tendrá lugar este domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

#AEWAllIn LONDON is LIVE on PPV from @WembleyStadium THIS SUNDAY at 6pm BST/1pm ET/10am PT!



Stream it LIVE on @BleacherReport

🔗 https://t.co/mUn4tim61a pic.twitter.com/FOrcDtyd1A