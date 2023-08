AEW DYNAMITE 23 DE AGOSTO 2023 .— Estamos a tan solo unos días de ALL IN, un evento que congregará a más de 80 mil fans en el icónico estadio de Wembley, Inglaterra. En esta antesala a tan esperado PPV, tendremos la oportunidad de presenciar a tres de los protagonistas que brillarán en él: The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks), quienes se medirán a Juice Robinson, Colten Gunn y Austin Gunn, integrantes del Bullet Club Gold, en un choque de tercias que sacará chispas. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Gas South Arena, en Duluth, Georgia.

Y en este especial Fyter Fest de Dynamite, tendremos una lucha en mano a mano entre el brutal Jon Moxley y el espectacular Rey Fénix.

Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) defenderán el Campeonato de Parejas ROH ante Jeff Hardy y Matt Hardy. Quienes ganen esta lucha enfrentarán en ALL IN a MJF y a Adam Cole.

En mano a mano, Ruby Soho, miembro de The Outcasts, combatirá a Skye Blue.

Una intensa rivalidad continúa, y este miércoles veremos un episodio más de ella: Darby Allin y Nick Wayne vs. Swerve Strickland y AR Fox.

Además, Jack Perry estará presente para descontinuar el Campeonato FTW.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro