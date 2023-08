Jack Perry: «Mi frustración real me hizo heel»

Forbidden Door 2023 vio a Jack Perry caer ante SANADA en una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. El gran momento que fue la oportunidad del contendiente o la victoria del campeón quedaron en un segundo plano cuando el primero se volvió heel atacando a su acompañante, Hook, mientras abandonaban el escenario entre aplausos, que se convirtieron en abucheos hacia el joven luchador. Los ex amigos comenzaron entonces una rivalidad que llevó al antes Jungle Boy a ganar el Campeonato FTW.

► Jack Perry: de la frustración a la rudeza

«Realmente sentí que era el momento adecuado para un cambio, y había estado esperando ese cambio por un tiempo. Y, sinceramente, gran parte de eso creció a través de frustraciones reales que, supongo, estaba teniendo en el lugar de trabajo, pero también con ciertos fanáticos de la lucha. Siento que está un poco dividido.

«Por un lado, tienes a muchos fanáticos de la lucha que son los mejores que encontrarás, pero por otro lado, hay muchos que son muy ingratos y cínicos, buscando cualquier excusa para hablar mal de las personas. Con el tiempo, sentí que estaba empezando a cansarme«.

Recientemente, también se confirmó que Jack Perry va a exponer el Campeonato FTW ante Hook en All In 2023. Va a ser otro tremendo momento para los dos, casi no tiene importancia cual va a salir victorioso. Camino a este choque, el dueño de título lo defendió con éxito ante Rob Van Dam. Apenas está empezando su reinado, como también su aventura como rudo, pero sin duda ha sido un cambio interesante en su carrera. Puede que necesario después de varios años siendo el chico bueno que no terminaba de triunfar.

► Cartel de All In