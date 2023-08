Emergence 2023 cuenta ya con siete combates

Impact Wrestling tuvo que sacarse de la manga un vídeo algo sórdido, donde básicamente Deaner asesinaba a puñaladas a Eric Young, para explicar la desaparición de este de las pantallas, luego de ser recontratado por WWE el pasado diciembre.

Y hace un mes, Impact afrontó otro trance creativo en pos de justificar una «resurrección» de Young, quien otra vez había dejado WWE para recalar en sus filas, movido parece que también por la inefable figura de Vince McMahon.

Young y Deaner vuelven entonces al cuadrante cero, y la coexistencia parece inviable. Así que sus hostilidades desembocarán ahora en Emergence, donde puede que «The Redneck Renegade» acabe de una vez por todas con su antiguo mentor. Limitaciones no tendrá, porque el combate carecerá de descalificación, según anunció anoche Impact.

Repasando Emergence 2022, esta anterior entrega contó con un total de 10 combates, mientras Emergence 2023 presenta por ahora siete. Tal vez la realización horas antes de AEW All In haya llevado a Impact a configurar un menú de menor envergadura, ante la posibilidad de que el público, tras cuatro o cinco horas del show Élite, se encuentren agotados ante tanto contenido si pretenden ver también Emergence 2023.

A la espera de posibles añadidos, he aquí el listado de encuentros confirmados para Emergence 2023, que se celebrará el domingo 27 de agosto desde el Rebel Entertainment Complex de Toronto (Ontario, Canadá).

