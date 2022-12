Eric Young también volverá a WWE

Tal vez pudo tener un recorrido más dominante dentro de Impact Wrestling, pero Violent By Design ofreció algunos buenos combates y reactivó la carrera de Eric Young tras su despido de WWE hace dos años, consiguiendo el título de duplas de la otrora TNA.

Y anoche, se diría que Violent By Design vivió un importante punto de inflexión, echando un vistazo a lo sucedido en el cierre del episodio semanal de Impact.

Young, convencido de que él suponía la «enfermedad» dentro de Violent By Design, luego de perder sus tres últimos combates (una vez ante Rich Swann y dos veces ante Sami Callihan), pidió a Deaner «erradicarla». Y no sin esfuerzo, «The Redneck Renegade» se deshizo de Young cual tumor de su cerebro. Impactante despedida del programa.

Y quedaría confirmado que Young no volverá a dejarse ver por Impact Wrestling. Las sospechas de que tal «erradicación» fue una manera de sacar a Young de las historias cuentan con el respaldo del siguiente reporte de Mike Johnson de PWInsider.

Interesantes resultan ahora estas declaraciones de Young del pasado agosto.

«La producción, eso fue un favor de HHH. No me estaban utilizando, me pagaban a tiempo completo, así que dijo que creo que sería bueno en eso y me pregunto: ‘¿Qué piensas de probarlo?’. Bueno, estoy allí de todos modos, así que también podría hacerlo. [Si Triple H hubiera tenido el control en ese momento] Las cosas habrían sido muy diferentes para mí. Haría cualquier cosa por él. Correría a través de una pared. Ayudarlo a esconder un cadáver [risas], lo que sea que me pida que haga. Lo respeto mucho».