Resultados IMPACT! Wrestling (1 de diciembre 2022) | Mickie James vs. Deonna Purrazzo

Como avanzamos aquí, la carrera de Mickie James podría llegar a su fin en Hard To Kill el próximo 13 de enero. Y es que ahora, será un todo o nada para la veterana, quien afrontará el reto más complicado hasta ahora de su particular «Último Rodeo», ante una Jordynne Grace dispuesta a poner sobre la mesa el Campeonato Mundial Knockouts. Véase, si James gana, conservará su estatus competitivo y de paso volverá al trono de la división femenil de Impact.

El que quizás sea penúltimo combate de «Hardcore Country» ocupó la primera plana del episodio de anoche, acompañado de tres encuentros no demasiado brillantes (dos de ellos concluyeron en descalificación), sin presencia física de Josh Alexander, Campeón Mundial Impact que defenderá su cetro contra Bully Ray en Hard To Kill.

Sin embargo, el cierre de la velada la puso un vídeo con el que Impact pareció sugerir el adiós de la empresa de Eric Young, dando pie a numerosas especulaciones sobre el futuro de este gladiador ahora que Triple H gusta de programar tantos retornos de Superestrellas despedidas recientemente.

► Resultados Impact Wrestling – Deaner erradica la enfermedad

[Ladybird Johnston derrotó a Miss Bea Haven en Before The Impact]

1 – Rich Swann derrotó a Bully Ray por descalificación

Antes del choque, Ray se vanaglorió de haber roto una mesa valiéndose de Dixie Carter, entre otras dudosas hazañas de su época dorada en TNA. Afortunadamente, Swann lo silenció, hasta que Ray silenció a este con una cadena, provocando que el réferi decretara la descalificación. Ray siguió atacando a Swann, Tommy Dreamer intentó hacerlo ceder, pero el tropecientas veces campeón de duplas no quiso. En última instancia, Scott D’Amore apareció para calificar a Ray de «pedazo de basura» y perder los papeles.

Trey Miguel, en versión ruda, dijo que estará dispuesto a defender el Campeonato de la División X cuando sea y donde sea.

2 – Moose derrotó a Bhupinder Gujjar

Vía Spear, Moose salió triunfante. A posteriori, Moose recordó haber avisado de que Bully Ray no era de fiar, y Joe Hendry salió a escena, con el que discutió, para seguidamente llevarse una Spear por parte de un recuperado Gujjar.

Digital Media Champion @joehendry helped @bhupindergujj4r get some revenge in the form of the Gargoyle Spear! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/JIrL1Y50Ht — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 2, 2022

Promo de Mike Bailey sugirió que buscará vendetta contra Kenny King.

3 – Frankie Kazarian derrotó a Steve Maclin por descalificación

Incapaz de imponerse técnicamente, Maclin se valió de un sillazo para acabar con Kazarian. El problema es que no se trataba de un combate sin descalificación.

Entre bastidores, Delirious interrumpió a Eddie Edwards.

MCMG retaron a Heath y Rhino por sus títulos.

4 – Mickie James derrotó a Deonna Purrazzo

Muy disputado encuentro, que finalizó cuando James reversó una rodada de espaldas de Purrazzo. Ya lo decía Ricky Morton: en la lucha libre no gana el más fuerte ni el más rápido, sino el más listo.

En el poscombate, Jordynne Grace ofreció a James poner su carrera sobre la mesa y a cambio ella pondría su Campeonato Mundial Knockouts también en juego. James aceptó.

Y de cierre del capítulo, segmento con Eric Young y Deaner. Young, trastornado por sus recientes derrotas, pidió a Deaner que «erradicara la enfermedad» de Violent By Design. Y así lo hizo su mano derecha. Buena producción. El devenir de VBD parece que no tendrá a Young de líder.