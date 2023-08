Interesante equilibrio de victorias las vistas ayer en Multiverse United 2, segunda parte de esta colaboración Impact-NJPW que espero se establezca como anual. Aparte de la protagonizada por Giulia (primer combate de esta gladiadora fuera de Japón) y la que obtuvo el Bullet Club, Multiverse United 2 lució cual realce para los talentos de la otrora TNA, especialmente para Alex Shelley, quien se consolida en su trono.

[Countdown To Multiverse United 2]

[Show principal]

