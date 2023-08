Resultados WWE SuperShow (20/8): ¡No lo verás en TV!

De hecho, en muchas ocasiones sirven para preparar luchas e historias que van a ocurrir en pantalla. Aunque en esta ocasión no podemos tomar de esta manera ninguno de los combates que se llevaron a cabo pues todas están sucediendo actualmente o han sucedido en los últimos meses.

Dicho esto, vamos ahora con algunas fotos y videos de lo ocurrido esta pasada noche con estos luchadores y luchadoras en espera de ver qué sucede esta noche en el nuevo episodio de WWE RAW.

Kevin Owens. A man of few words, tabarnak. #WWELaval @FightOwensFight pic.twitter.com/UTtWDp49Ru

Heel Trish Stratus is the best Trish Stratus. @trishstratuscom feat. @ZoeyStarkWWE #WWELaval pic.twitter.com/zXxH5OhhWB

Señor Money In The Bank @ArcherOfInfamy in #WWELaval . pic.twitter.com/PSqVIeTatZ

#WWELaval ⁦ @AJStylesOrg ⁩ hits Austin Theory with phenomenal forearm for the win!! pic.twitter.com/2ou1dX4HEB

Back from intermission. The OC vs Theory, Shelton and Cedric. #WWELaval pic.twitter.com/hI0TbP5bPR

damian came to interfere and table Seth but THE QUÉBECOIS SAVED THE DAY #WWELaval pic.twitter.com/1CRDrb0F3L

@RheaRipley_WWE threw the briefcase to @ArcherOfInfamy so he could hit Cody with it and win 😂😆👌 #WWELaval Credit📹: @alreadydidthat_ pic.twitter.com/NfdhQWyVSd

