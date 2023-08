Durante los últimos house shows de WWE, Rhea Ripley ha estado enfrentando a Natalya. Podríamos tomarlo como una pista de que van a volver a rivalizar próximamente pero en realidad quizá sea solo una simple continuación de su reciente historia para mantenerlas a las dos activas en eventos locales pues la Campeona Mundial está lidiando con Raquel Rodríguez. Es de suponer que las dos se verán las caras por el título en Payback. Ello después de que ambas quedaran fuera de SummerSlam.

► Rhea Ripley se burla de Byron Saxton

Dicho esto, durante el show no televisado en Laval, Quebec, Canadá, tuvieron un nuevo mano a mano que ganó la integrante de The Judgment Day. No obstante, dejamos a un lado tanto el combate en sí mismo como el resultado para enfocarnos en un detalle ocurrido en la misma velada. El 20 de agosto, el anunciador y entrevistador Byron Saxton cumplió 42 años y The Nightmare aprovechó para burlarse nuevamente de él, como vemos en el video a continuación. «Feliz… ¡A nadie le importa!«.

Rhea Ripley doesn't care its Bryon Saxton Birthday 🤣. Ripley also retains the Women's World Championship 🎥: WWE & Rhea Ripley instagram pic.twitter.com/I1fXpP6Qa1 — Nick McCardell (@UKhoops1_BBN) August 21, 2023

De la misma manera, continuando con los videos divertidos, Damian Priest ha estado luchando con Cody Rhodes en estos house shows. Aunque a él no le fue tan bien pues en ambos fue derrotado por The American Nightmare. Hasta el punto de que en uno de ellos ni siquiera pudo mantenerse en pie para abandonar el escenario, como vemos también. La misma Rhea Ripley quiso ayudarlo pero The Archer of Infamy prefirió intentar seguir por su propio pie, lo cual no pudo hacer, protagonizando un simpático momento.

La verdad es que si quisieran, si la narrativa de WWE los llevara por ese camino, el Día del Juicio podrían ser fantásticos babyfaces. Pero de momento, aún con algunas pinceladas como estas, más propias de eventos locales que de la televisión, prefieren mostrar su cara más malvada.