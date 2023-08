Chandler tiene límite para pelea con Conor McGregor

Michael Chandler no ha perdido la esperanza, pero dejará atrás a Conor McGregor si no pelean en algún momento.

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) y McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) están destinados a pelear después de entrenar la temporada 31 de ‘The Ultimate Fighter’. “The Notorious” aún no ha vuelto a ingresar al grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA), lo que ha retrasado su regreso.

McGregor puso en duda un regreso en diciembre en UFC 296, ya que la USADA reiteró que no solo debe volver a ingresar al grupo de pruebas, sino que también debe presentar al menos dos pruebas de drogas limpias en el transcurso de un período de seis meses antes de que sea autorizado para competir.

“Puedo pelear con él mañana. Estoy listo para pelear mañana. Pero tampoco me duele. … Creo que todos los días, todo cambia con el tiempo y las circunstancias. Dónde estamos, dónde estaremos esta noche después de las peleas, dónde estaremos la próxima semana después de las próximas peleas, dónde estaremos después de la pelea por el título en octubre, las cosas cambian todo el tiempo. Realmente no he pensado en una fecha límite. Tengo una fecha límite suelta en mi cabeza que no voy a compartir contigo, pero coquetearemos con eso cuando lo resolvamos”.

Chandler es un boxeador profesional, pero explica que tiene una posición financiera y que no está bajo presión para competir de inmediato.

“Afortunadamente para mí, me he acostumbrado a recibir premios todos los días. Hice un muy buen trabajo al establecerme con una gran cantidad de educación financiera, algunas grandes inversiones y mucho capital de relaciones. No soy un tipo que necesita pelear mañana porque necesito ir a pagar mis cuentas o comprar un Maserati para flexionar. Soy un tipo que ha acumulado riqueza durante la última década y media a través de decisiones financieras inteligentes y teniendo personas excelentes a mi alrededor.

“Estoy en una buena posición. Es una conversación constante entre mi gerencia y UFC, UFC hablando con Conor y su equipo, estoy seguro, así que estamos resolviendo esto. Avanzamos con cuidado y la información llega más lento de lo que quiero, más lento de lo que ustedes quieren, pero así es como está sucediendo, y será Chandler contra McGregor y será divertido. ”

USADA ha otorgado exenciones antes, y a Chandler no le importa si McGregor también recibió una.

“Toda esa situación es muy interesante para mí. Tengo muchos pensamientos diferentes al respecto. En última instancia, firmé con la organización en septiembre de 2020 y podría haber peleado en octubre de 2020. Entonces, en general, se retiró, por lo que debe tomar seis meses para regresar. Quiero decir, ¿nos estamos dividiendo pelos aquí? ¿De qué estamos hablando?

“Para mí, siempre que un hombre esté en el grupo de pruebas de la USADA durante meses y tenga la capacidad de someterse a pruebas todos los días o varias veces al día durante un cierto período de tiempo… es un deporte. Eso, para mí, es un área gris muy interesante y, en última instancia, estoy aquí y puedo pelear contra Conor con un día en el grupo de pruebas de la USADA o un año en el grupo de pruebas de la USADA. No va a hacer una diferencia”.