El último tuit de Dax Harwood al momento de escribir esta nota lo tenía moviendo sus posaderas cual especialista en perreo, expresando así su entusiasmo por competir dentro del cartel de AEW All In. Todo, luego de las especulaciones sobre qué pasaría con su combate programado contra The Young Bucks al conocerse el arresto de Cash Wheeler.

Sin embargo, ahora unas recientísimas declaraciones de Tony Khan durante la rueda de prensa previa a All In colocan otra vez un asterisco sobre ese choque de duplas.

Josh Nason en F4WOnline.com indica que Tony Khan no se habría referido al estatus de Cash Wheeler, así que cabe pensar entonces en problemas de desplazamiento por parte de ciertos nombres programados para el show.

A la espera de esos presumibles ajustes, el menú luchístico de AEW All In, que tendrá lugar este domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium, es el siguiente.

