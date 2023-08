Tony Khan habla: Arresto de Cash Wheeler y All In

El presidente de AEW, Tony Khan, se pronuncia finalmente sobre el reciente arresto de Cash Wheeler, quien debería luchar en AEW All In junto a Dax Harwood exponiendo ambos el Campeonato Mundial de Parejas ante The Young Bucks. Le preguntaron al respecto en la conferencia de medios previa al pay-per-view.

► Arresto de Cash Wheeler y All In

«En cuanto a lo que ha ocurrido fuera del ring, no puedo hacer comentarios específicos en este momento porque aún no tengo todos los detalles. Seguimos descubriendo los hechos. Basándonos en la información que tenemos hasta ahora, estamos monitoreando de cerca esa situación. En este momento, considero que es una situación bastante inconclusa. Difiere de otras ocasiones en las que hemos intervenido o tomado medidas en función de la evidencia, porque en este caso, con todo lo que estamos evaluando, no creo que tengamos esos datos en este momento. En este punto, diría que es bastante inconcluso. Estoy esperando mucho la lucha y estaremos pendientes durante todo este fin de semana y mientras esta situación esté pendiente».

«Debido a la naturaleza del asunto, seré honesto, no es que haya estado al tanto durante mucho tiempo, pero por otro lado, he tratado de recopilar todos los hechos e información. Aún considero que no tenemos todos los datos aquí. No quiero comentar demasiado sobre la situación, pero seguimos reuniendo información y eso es lo que he estado tratando de hacer durante varios días».

