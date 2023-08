Con un combate programado para AEW All In contra los Young Bucks, junto a su socio Dax Harwood, Cash Wheeler protagonizó una agresión a mano armada que ha provocado hoy sea un «meme» constante en la comunidad luchística de internet.

Porque luchísticamente, parece que no afrontará mayores repercusiones. AEW no ha anunciado la cancelación de dicho combate, MJF aseguró que lo veremos el domingo y ahora Harwood incluso se atreve a bromear compartiendo su excitación por All In.

Wembley got me like… pic.twitter.com/dwJP5J5MK5 — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) August 22, 2023

► Cartel ¿cerrado? de AEW All In

A cinco días de AEW All In London, así luce su cartel, no sabemos si definitivo o aún provisional.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole