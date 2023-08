Kevin Nash se someterá a una cirugía de cuello

«Así que en mayo volví para mi tercer tratamiento de células madre, y te puedo decir que A) si tienes un millón de seguidores en redes sociales, no pagas ni un centavo, así que lo de ‘ultra caro’ no es caro en absoluto. Diría que en tres meses, he mejorado entre un 30 y un 40 por ciento en mis hombros. Sin ser gráfico ni nada, llegué al punto en el que no podía limpiarme el trasero por la mañana porque mi hombro estaba tan mal. No podía moverlo hacia atrás, solo hacia adelante. Hice que mi esposa comprara 15 toallas de color azul marino o negro… dejémoslo ahí. Fui a buscar las costosas células madre para poder limpiarme el trasero«. Kevin Nash actualizaba recientemente cuál es su estado de salud.

► La salud de Kevin Nash

Pero no todo queda ahí pues en un nuevo episodio de Kliq This el Big Sexy revela que está buscando un cirujano para operarse del cuello.

«Estoy en busca de… probablemente un cirujano de cuello. La situación se está agravando… simplemente sigue… Hablé con la gente de Bio Accelerator, y me dijeron ‘Dale un poco más de tiempo. Solo han pasado un par de meses’. Y yo les digo… mis hombros han mejorado mucho. Es como el día y la noche en mis hombros [han mejorado]. Pero es solo mi cuello… Tengo las vértebras C2 y C5 que simplemente… no están bien«.

El dos veces WWE Hall of Famer dedicó 28 años de su vida a la lucha libre profesional y ahora -siempre lo ha hecho, en realidad- está pagando las consecuencias. Tuvo su primer combate, al menos de acuerdo a los registros de que disponemos, el 5 de septiembre de 1990 en el evento NWA Clash Of The Champions: Fall Brawl ’90: Mountain Madness bajo el nombre de Master Blaster Steele. Y el último fue el 10 de agosto de 2018 en un show de Big Time Wrestling donde ganó el Campeonato de Peso Completo.