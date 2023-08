«Perdí. […] Mi familia estaba sentada en la primera fila y me vio casi alcanzar la grandeza. ¿Sabes qué más vieron? Vieron al árbitro preguntarme si quería rendirme, varias veces, y cada vez dije ‘No’. MJF tuvo todas las oportunidades para hacerme rendir, para hacerme renunciar. Me negué. […]. En mi camino de regreso, me detuve a hablar con mi hija en la primera fila y le dije que papá estaba bien, que esta no era mi última lucha, y le prometí que ganaría el oro en AEW. No planeo romper esa maldita promesa». El mes pasado, Ethan Page tuvo la oportunidad de destronar a MJF como Campeón Mundial AEW pero no la capitalizó.

MJF maintains control in your opening match against Ethan Page for the AEW World title. Watch #AEWCollision on TNT!@OfficialEGO | @The_MJF pic.twitter.com/eZVkOkQMkZ — All Elite Wrestling (@AEW) July 2, 2023

► Ethan Page, fuera de All In

Aún así, le hizo la promesa a su hija de que alcanzá la cima algún día. Y un buen paso en esa dirección habría sido luchar en All In 2023 y ganar el combate. No obsante, All Ego no estará en el evento pay-per-view de Londres. Hablando recientemente en MuscleManMalcolm explicaba por qué.

«Ethan Page está restringido en Estados Unidos porque he presentado oficialmente mi solicitud de tarjeta de residencia, lo cual es un gran sueño tanto para mí como para mi familia. Sin embargo, debido a la sincronización con nuestras giras por Canadá, pospusimos los trámites y en cuanto regresamos de Canadá, tuvimos que presentar la solicitud. No podré cruzar la frontera para All In, pero estaré observando y creo que todos ustedes también deberían hacerlo».

Una Tarjeta Verde o Green Card (conocida oficialmente como Tarjeta de Residente Permanente) permite vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos.