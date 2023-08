«No. No eres la primera persona en preguntar eso. No estaré luchando debido a que clamdigger Bryan Danielson, o como algunos lo llaman ahora clamdigger Brittle Danielson, no está en la cartelera, así que en realidad no hay un combate para mí. Además, creo que soy mucho mejor como comentarista de todas maneras. Estoy muy emocionado por muchas luchas y por estar en ese entorno donde estuve hace 31 años, realmente siento mucho volver allí.». Nigel McGuinness confirmaba recientemente que no estará en All In 2023.

► Jeff Hardy no estará en All In

Pero él no será la única ausencia de cuantos luchadores se pensó en algún momento que estarían en el evento de mañana en el Estadio de Wembley. Por ejemplo, ¿alguien imaginaba que The Hardys quedarían fuera, uno de los mejores equipos de todos los tiempos? Sin embargo, ni Matt ni Jeff estarán luchando. Tampoco Jeff Jarrett, Jay Lethal ni Satnam Singh, con quienes han estado rivalizando últimamente. Ni Paul Wight, de quien también nos ocupamos ahora debido a una reciente información que ha salido a la luz.

Nuestros compañeros de Fightful nos informan de que hubo un momento en que se planeó una lucha entre los hermanos Hardy y el Capitán Insano y los tres heels, sin embargo, finalmente no pudo llevarse a cabo debido a que a The Charismatic Enigma no se le permitió viajar al Reino Unido habida cuenta de sus pasados problemas legales. De la misma manera, Singh también estaba teniendo algunos obstáculos. Habría sido un combate interesante para All In, qué lástima que tanto talento vaya a quedar fuera.

► Cartel de All In