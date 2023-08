Paul Wight rompe a llorar recordando a Bray Wyatt

El WWE Universe está de luto por el fallecimiento de Bray Wyatt y Terry Funk. WWE rindió tributo a ambos durante el SmackDown de esta pasada noche. Y al mismo tiempo las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño para los dos y sus familias.

Paul Wight fue entrevistado recientemente en Inside The Ropes y le preguntaron acerca del fallecimiento de The Eater of Worlds, con quien compartió el vestidor de WWE durante muchos años. El gigante no pudo evitar emocionarse mientras hablaba de él.

► Paul Wight recuerda a Bray Wyatt

«Voy a ser completamente honesto al respecto. Todavía me siento un poco aturdido por esto. Cuando pienso en Bray, todo lo que viene a mi mente es su risa y su sonrisa. Sin importar lo que estuviéramos haciendo, él siempre estaba tan feliz de verme y me daba un abrazo. En este momento, no se siente real, pero he estado aquí por mucho tiempo y he perdido a muchos buenos amigos. Desafortunadamente, eso es simplemente parte de envejecer.»

Las palabras que tantos y tantos están dedicando a Bray Wyatt hablan siempre de lo fantástica persona que era, de que iluminaba cada habitación en la que entraba, y de que era querido por todo el mundo. Ya no está pero siempre vivirá en nuestros corazones.

Una vez más, desde SUPERLUCHAS queremos desearle que descanse en paz y enviar todo nuestro cariño y nuestras condolencias a su familia y amigos. Quien escribe estas líneas nunca lo conoció personalmente pero siguió su carrera en WWE desde sus inicios y también lamenta infinitamente su fallecimiento.