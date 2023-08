Tributo de Rey Mysterio a Bray Wyatt en SmackDown

Durante el reciente SmackDown, Rey Mysterio venció a Grayson Waller en un combate sin el Campeonato de Estados Unidos en juego. Austin Theory intentó intervenir en favor de su compañero heel pero Santos Escobar lo detuvo para ayudar a The Great Mask of All Time. También se ha anunciado que Mysterio defenderá el título ante Theory en Payback, donde Waller estará realizando un nuevo Grayson Waller Effect con Cody Rhodes como invitado. Solo falta una semana para el Premium Live Event.

► Rey Mysterio homenajeó a Bray Wyatt

Pero volvamos al choque Mysterio-Waller del programa para descubrir cómo el enmascarado rindió tributo a Bray Wyatt. Todo el show fue en homenaje tanto a The Eater of Worlds como a Terry Funk, ambos fallecidos recientemente. Y si bien LA Knight pronunció unas palabras de agradecimiento y recuerdo al endeoniado antes de enviar un mensaje a The Miz con el clásico «Run» y Cody Rhodes contó una historia relacionada con su padre, Dusty Rhodes, Rey utilizó algunos movimientos de Wyatt en el cuadrilátero.

If you missed it, here is Rey Mysterio tribute to Bray Wyatt by doing his moves. #SmackDown pic.twitter.com/Pa1XVuFowa — Rasslin Fan (@leggoona) August 26, 2023

Rey Mysterio llegó a compartir el ring en seis ocasiones con Bray Wyatt. La primera fue durante el Royal Rumble 2011. La segunda en un combate de 12 hombres en el SmackDown de 26 de noviembre de 2013. En la tercera, durante el Raw del 10 de febrero 2014, The Wyatt Family venció a Cody Rhodes, Goldust y The Master of the 619. En la cuarta, repetirían la misma lucha en la marca azul a la semana siguiente. La quinta ocurrió durante el Royal Rumble 2018. Y en la última The Fiend retuvo ante Mysterio el Campeonato Universal en un house show en México el 30 de noviembre de 2019. Nunca tuvieron una rivalidad el uno contra el otro pero durante muchos años fueron compañeros en WWE.