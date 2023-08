La actriz Vanessa Hudgens homenajea a Bray Wyatt

El WWE Universe está de luto por el fallecimiento de Bray Wyatt y Terry Funk. WWE rindió tributo a ambos durante el SmackDown de esta pasada noche. Y al mismo tiempo las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño para los dos y sus familias. Y no solo dentro del mundo de la lucha libre profesional pues, por señalar uno de los muchos ejemplos, la leyenda del cine Sylvester Stallone dedicó unas palabras a The Hardcore Icon: «Descansa en paz, Terry Funk. Un gran luchador, un hombre ingenioso y resistente como el cuero. ¡Fuiste único en tu especie!«.

► Vanessa Hudgens recuerda a Bray Wyatt

Lo mismo sucede con The Eater of Worlds, pues, entre otros muchos tributos de fuera de las cuerdas, ahora destacamos el de Vanessa Hudgens, también actriz de Hollywood. Tras haberse dado a conocer mundialmente con High School Musical, como también Zac Efron, en los últimos años ha hecho películas como tick, tick… Boom!, Bad Boys for Life, The Princess Switch, así como también series como Drunk Story. No conocía a Bray Wyatt más allá de como fan pero la verdad es que está sintiendo mucho su fallecimiento.

«Estoy realmente desolada por escuchar esta noticia. No lo conocí personalmente, pero ¡soy una fanática total! Bray Wyatt era una fuerza, un luchador icónico que trajo tanta alegría a mi lado oscuro. Me emocionaba cada vez que aparecía. He estado esperando verlo regresar a SmackDown y estoy tan triste porque eso no volverá a ocurrir. Mi corazón está destrozado.

Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos.»

Todos nos sumamos a las emotivas palabras de Vanessa Hudgens. Todos estamos destrozados.