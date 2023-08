Braun Strowman sobre Bray Wyatt: «Fuiste mi mejor amigo, mi mentor, mi hermano»

La muerte de Windham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt golpeó muy fuerte al mundo de la lucha libre, especialmente a quienes convivieron mucho tiempo con él como el mismo Braun Strowman.

El enorme luchador fue el último integrante de The Wyatt Family como la «oveja negra», siendo liderados por Bray. Juntos compartieron grandes momentos y comenzaron el camino de Strowman dentro de WWE.

Pero para Adam Levine (nombre real del luchador), la relación iba más allá de lo que se veía en el ring, pues tuvieron una relación de «amigos y hermanos».

«Hace 8 años hoy me uní a ti como tu oveja negra. Si hubiera sabido que solo 8 años después tendría que decir adiós, seguro que no habría dado tantas cosas por sentado.

«Fuiste mi mejor amigo, mi mentor, mi hermano mayor-menor, mi hermano de la destrucción. Estuviste allí en mis momentos más altos y en mis momentos más bajos, como yo estuve para ti en los tuyos. Me enseñaste tantas cosas en el negocio que compartimos y amamos, y me enseñaste mucho en la vida. Realmente me hiciste una mejor persona.