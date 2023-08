El Universo de WWE lamenta la muerte de Bray Wyatt

El mundo de la lucha libre está en shock al conocer la noticia de la terrible muerte de Bray Wyatt, quien con solo 36 años perdió la vida, en causas aún desconocidas.

Triple H dio a conocer la lamentable noticia que estremeció el mundo de la lucha libre y sus compañeros de WWE no pudieron dejar de recordarlo.

► WWE recuerda a Bray Wyatt

Varios luchadores se han expresado en redes sociales lamentando la muerte del luchador.

«WWE se entristece al saber que Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció el jueves 24 de agosto a los 36 años. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Rotunda».

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36. WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP — WWE (@WWE) August 24, 2023

The Rock

«Estoy desconsolado por la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt. Siempre tuvo un tremendo respeto y amor por él y la familia Rotunda. Me encantó su presencia, promos, trabajo en el ring y conexión con el universo WWE. Un personaje único, genial y raro, que es difícil de crear en nuestro loco mundo de lucha libre profesional. Todavía procesando la pérdida de Terry Funk ayer y ahora Bray hoy. Mi amor, luz, fuerza y ​​maná para la familia Rotunda y la familia Funk durante este momento difícil y desgarrador».

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023

Baron Corbin

«Estoy intentando procesar esto y no puedo. Windham era un amigo Lo siento por su esposa, sus hermosos hijos, sus padres, su hermano, su hermana y todos los demás que sabían lo increíble que era».

I’m trying to process this and can’t Windham was a friend I feel for his wife, his beautiful children, his parents, his brother, his sister and everyone else who knew what a incredible person he was. — Corbin (@BaronCorbinWWE) August 24, 2023

Titus O’Niel

«Con el corazón roto es quedarse corto para mis sentimientos en este momento acerca de esta noticia. Windham fue un profesional consumado, el mejor compañero de equipo y un maravilloso padre, esposo, hermano, amigo e hijo. Siempre trajo sonrisas. Mi familia y yo enviamos nuestras condolencias y apoyo».

Heartbroken is an understatement to my feelings at the moment about this news. Windham was the consummate professional, the Ultimate Teammate and a Wonderful Father, Husband, Brother, Friend and son. Always brought smiles. Me and my Family send our Condolences & Support❤️🙏🏿 https://t.co/osbvNqvUkJ — Titus O’Neil (@TitusONeilWWE) August 24, 2023

Big E

«Hombre… el primer tipo que me tomó bajo su protección cuando firmé en 2009. Pasamos gran parte de nuestra vida adulta juntos. Orando por Jojo. Orando por sus hijos. Extrañaré tu risa y tu encanto juvenil, amigo mío. Adiós, Windham«.

Man…the first dude that took me under his wing when I got signed in 2009. We spent so much of our adult lives together. Praying for Jojo. Praying for his kids. I will miss your laugh & your boyish charm, my friend. Goodbye, Windham. — Ettore “Big E” Ewen (@WWEBigE) August 24, 2023