Pat McAfee extraña WWE: «Encontraré una solución»

Pat McAfee dejó la WWE tras firmar un lucrativo contrato a largo plazo con ESPN pero sigue atento a la compañía luchística como fan. No hace mucho, aplaudía el éxito de LA Knight:. «El hombre al que debes prestar atención en este momento […]. Estaba viendo, e hizo una promo directamente a la cámara, y pensé: ‘¿Quién es este tipo? Me encantaría hablar con él’. […] Las ovaciones que recibe cuando su música suena son como las ovaciones de la Era Attitude […]».

► Pat McAfee extraña WWE

Y de la misma manera, el hasta hace poco comentarista de SmackDown, en una reciente Instagram Q&A, reconoce que extraña trabajar en el McMahon Empire:

«Esto puede sonar como adulación o como un aplauso fácil. No lo es. Cada día. Literalmente. Cuando estaba en la NFL, envidiaba a las personas que podían participar en la lucha libre independiente, porque no me estaba permitido según mi contrato con la NFL y no podía arriesgar lo que estaba financiando para tener una vida mucho mejor para mí, mi familia y amigos. Tuve la oportunidad de luchar y vivir la vida de WWE, y fue un honor y un sueño, y lo pasé increíble en el proceso.

«Me encantó, cada momento de ello, pero ahora mi negocio ha llegado a un punto en el que me siento muy afortunado y agradecido. Hemos trabajado duro, pero estoy tremendamente ocupado, y aquí tenemos quince empleados que están teniendo bebés y construyendo casas. Es complicado de manejar mentalmente porque emocionalmente, quisiera estar allí, pero simplemente no puedo en términos de tiempo. Encontraremos una solución«.

Lamentablemente para todas las partes, se desconoce cuando Pat McAfee podría volver a WWE.