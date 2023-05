«Pat ayudó a revigorizar mi amor por nuestro negocio. He estado sentado en esa silla en primera fila durante 25 años narrando entretenimiento deportivo en vivo todas las semanas. […] Pat cambió todo eso y cada semana se convirtió en una nueva aventura y un nuevo capítulo en mi carrera. Pat también me dio la confianza para abrirme y divertirme. Uno de los aspectos más destacados de mi carrera fue narrar la lucha de Pat en WrestleMania. Se merece todo su éxito”. Así hablaba Michael Cole de Pat McAfee en diciembre.

> La promesa de Michael Cole

Cuando entendemos lo que siente Cole por McAfee comprendemos la promesa que, aunque en tono de broma, entendemos, realizó recientemente en The Pat McAfee Show. El comentarista no pretende retirarse, al menos a tiempo completo, hasta que su amigo vuelva, lo cual no está claro cuando va a suceder. Solo volvió temporalmente durante WrestleMania 39.

“Pat, te haré una promesa. No saldré de esto a tiempo completo hasta que a ti y a mí nos quede al menos un poco de carrera”.

Michael Cole apunta también que a su carrera todavía le quedan unos años:

“Todavía tengo mucho trabajo por hacer en esta empresa. Todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía tengo muchos programas por comentar. Ahora tengo 56 años, así que 60 suena como una edad bastante buena para tal vez reducir la velocidad un poco. Tal vez.»

Veremos qué noticias tenemos próximamente sobre el retorno o no de Pat McAfee a la WWE así como sobre el retiro de Michael Cole. No cabe duda de que ambos formaban una pareja de comentarios fantástica y seguramente todos los fanáticos quieren volver a verlos trabajando juntos en los programas semanales y los Eventos Premium.

¿Qué opinas de Michael Cole? ¿Y de Pat McAfee?