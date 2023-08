Paul Wight es una de las personas más veteranas que siguen en activo en la lucha libre actual en el presente y es en AEW donde está desplegando todo su talento, conocimiento y sabiduría. Hoy señalamos que The World’s Largest Athlete luchó en el Reino Unido en más de 150 ocasiones durante su impresionante carrera como luchador, la cual todavía no ha terminado, según sus propias palabras. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que muchos de sus compañeros All Elite harán el domingo en All In 2023 y recientemente en DAZN explicaba la importancia para ellos de actuar en tierras británicas.

► El elenco de AEW en el Reino Unido

«Sé lo que significa. Creo que algunos de los otros chicos que han trabajado en shows más grandes como este saben su importancia. Pero pienso que algunos de nuestros talentos más jóvenes aún no lo han comprendido completamente. Porque no han tenido la experiencia de trabajar frente a una multitud como esta. Muchos de ellos no han tenido la oportunidad de actuar ante la apasionada audiencia del Reino Unido, y yo mismo ni siquiera he tenido la oportunidad de actuar frente a una multitud tan grande en el Reino Unido. Por lo tanto, esto va a ser un momento único, tanto para nosotros en AEW como para los fanáticos del Reino Unido».

«Lo que hace que esto sea tan increíble es que es un momento en el tiempo. Cuando tuve mi primera reunión con Tony Khan, insistí mucho en que necesitamos llegar al Reino Unido, es esencial. Es beneficioso para nuestros talentos trabajar frente a esos fanáticos, experimentar ese ambiente. Realmente te ayuda a comprender tu personaje. Sé que suena extraño, porque puedes trabajar todo el tiempo en diferentes lugares, pero siempre he sentido que he dado saltos monumentales en mi carrera, mi personaje y mi comprensión de la industria, trabajando aquí en el Reino Unido. Dicho esto, mi ambición era: ‘Tendremos un gran espectáculo en la O2 Arena, eso sería asombroso. Si podemos llenar ese lugar, sería grandioso’. Y ahora, tenemos Wembley».