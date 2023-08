Paul Wight: «CM Punk es lo mejor para el negocio»

Paul Wight considera que CM Punk es pura pasión, que puede generar conflicto, pero que no se puede negar que es lo mejor para el negocio. En medio de la nueva controversia que envuelve al Best in the World, The World’s Largest Athlete realiza una gran defensa de su valor para AEW en una reciente entrevista en DAZN.

► El valor de CM Punk

«CM Punk aporta un gran nivel de estrellato. Aunque a muchas personas no les guste la actitud de Phil, conozco a Phil desde hace mucho tiempo. Hemos sido amigos durante bastante tiempo. Phil es extremadamente competitivo y siempre está muy motivado. Él espera mucho de sí mismo y espera lo mismo de los demás a su alrededor. Creo que gran parte [de lo que sucedió] al principio aquí se debió simplemente a una falta de comunicación. A veces, las personas pueden no entender cuán apasionado es Phil. Phil es un tipo que te hará saber si está molesto por algo, y realmente no le importa si lastima tus sentimientos. Conmigo nunca ha sido así. Si he cometido un error y he hecho algo mal, me lo hace saber de inmediato, ‘¿En qué estabas pensando?’ y la conversación continúa y sigue adelante.

«Tengo una actitud similar. No tan intensa como la de Phil, pero la mía está muy orientada a los negocios. ¿Qué es lo mejor para el programa? ¿Qué es lo mejor para el espectáculo en general? En muchas ocasiones, en un negocio con tantos talentos increíbles y tantos egos, las cosas pueden rozar mal. Va a haber conflictos. No estamos en un salón de juegos. Esto es un negocio serio con atletas serios, y todos tienen que aprender a comunicar su pasión de diferentes maneras. Pero lo que nadie puede negar de manera inequívoca es que CM Punk aporta un gran nivel de estrellato».