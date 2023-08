Durante el AEW Dynamite del 2 de agosto, Swerve Strickland y AR Fox atacaron salvajemente a Nick Wayne en su casa mientras entrenaba. Ello dentro de la rivalidad que tienen con la nueva promesa All Elite, así como Darby Allin y Sting, a quienes los heels se enfrentarán en All In 2023. En espera de ver qué sucede en el evento pay-per-view el domingo, el líder de la Mogul Embassy analiza lo ocurrido con con el hijo de Buddy Wayne en Uproxx.

► El ataque a Nick Wayne

«Sabía que esto es algo que no se ha visto en la lucha libre desde hace mucho tiempo, especialmente a este nivel. Y con la historia que tenemos, la conexión que existe, tiene un impacto mucho más fuerte. Y considerando lo joven que es, también resulta más impactante. Quiero explorar nuevas formas únicas. También quiero tener cuidado para no sobreexplotarlo hasta el punto en que se vuelva demasiado común. Estos momentos deberían ser aquellos que cambien la percepción de mi personaje o la percepción del personaje sobre el que estamos actuando. Estos momentos deben ser clave, donde necesitamos algo grande para cambiar la dirección de la historia. Deben ser momentos monumentales que no se olviden. Si los utilizamos en exceso, se perderá su importancia».

«¿Cómo logramos que la gente se involucre realmente? Si ven luchar a (Wayne), podrán ver que este chico va a llegar lejos en algún momento. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Bueno, ahora hay una razón. Y luego, A.R. Fox está involucrado. Está bien, nos gusta A.R. Fox, es atlético y puede luchar, es realmente talentoso, pero ¿por qué deberíamos preocuparnos por él en esta mezcla? Bueno, ahora tenemos una razón. Fue importante resaltar la autenticidad y realismo en lo que estamos tratando de transmitir, en lugar de simplemente decir, quiero vencerte porque creo que soy mejor que tú o quieres vencerme porque crees que eres mejor que yo. No, quiero lastimarte porque has hecho algo en el pasado que no he superado y ahora voy a hacer todo lo posible para vengarme en una vendetta personal. Ahora estamos tratando con hombres peligrosos. Tenemos que pedir refuerzos, y eso fue lo que significó la entrada de Sting«.