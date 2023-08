Matt Hardy no descarta la llegada de Edge a AEW

«No está pasando nada importante. No hay resentimientos entre WWE y yo. […] No les presenté un contrato descabellado ni nada por el estilo. No me rechazaron. Tengo una extensión de contrato en mi bandeja de entrada. Simplemente no sé qué decisión tomar. […] Solo sepan que lo que sea que elija hacer, ya sea Percy Jackson, lucha libre o sentarme en mi mecedora, será porque me divierto y disfruto en esta etapa de mi vida, y criar a mis hijos son las dos cosas más importantes. Espero que eso aclare las cosas». Esto decía recientemente Edge.

► Matt Hardy habla de Edge

The Rated-R Superstar tiene en sus manos su futuro en la lucha libre y si bien lo más probable es que continúe trabajando como Superstar, se está hablando mucho también de la posibilidad de que tome el camino de AEW. De ello estuvo hablando recientemente Matt Hardy en su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

«No lo sé. Es muy interesante. Fue su semana. Fueron muy reales y genuinos al decir que sería su última lucha, ¿sabes?, y su contrato está por terminar. Si no renueva o firma nuevamente con la WWE, creo que todavía le queda energía y podría verlo llegando a AEW, especialmente con un horario más ligero, quizás teniendo un poco más de voz en lo que hace. Podría ver que eso ocurriera. Creo que existe la posibilidad de que termine aquí. No descartaría esa posibilidad«.

«Todavía pienso que hay una posibilidad de que regrese a la WWE. Tampoco lo descartaría. Pero es increíble porque he dicho muchas veces antes, la gente ha dicho, y como diría mi hijo, ‘Si fuera tu última, última, última, definitiva, definitiva, definitiva, definitiva, definitiva lucha, ¿contra quiénes serían los oponentes? ¿Con quiénes sería?’, y Edge y Christian son casi la primera respuesta que me viene a la mente, es lo que sale de mi boca porque somos literalmente los dos equipos que nos construimos mutuamente, y siento que sería genial terminar con eso como una última lucha».