Edge: «WWE me ha enviado una extensión de contrato»

«¿Qué puedo decir? ¿Es esta mi última vez frente a todos ustedes? No creo que pudiera hacer otra vez a tiempo completo... y estar aquí otra vez para otro combate, siendo sincero con ustedes. No sé lo que me deparará el futuro, de verdad no lo sé. Tengo que sentarme en casa esta semana, sanar mis heridas, hablar con mi familia y ver lo que quieren que haga. Pero lo que sí puedo decir, Toronto, es gracias». Con estas palabras, Edge se despidió del WWE Universe la semana pasada; su contrato termina en septiembre.

► Edge puede seguir en WWE

Pero en todo momento hemos aclarado en SUPERLUCHAS que quizá no sea su adiós definitivo al McMahon Empire. Y en una reciente publicación en redes sociales, el WWE Hall of Famer revela que ha recibido una extensión de contrato. Ahora depende de él que la firme para seguir siendo una Superstar. Aunque nunca dejará de serlo, en realidad.

«No está pasando nada importante. No hay resentimientos entre WWE y yo. Amo WWE. Es el trabajo de mis sueños. Es todo lo que siempre quise hacer. No les presenté un contrato descabellado ni nada por el estilo. No me rechazaron. Tengo una extensión de contrato en mi bandeja de entrada. Simplemente no sé qué decisión tomar. La primera vez que tuve que retirarme, fue por obligación. Esta vez, la elección es mucho más difícil. WWE me dio esa noche del viernes en Toronto y fue la mejor noche de mi carrera.

«Mucha gente dirá ‘deberías retirarte en WrestleMania’, pero no es su carrera. El viernes por la noche fue realmente especial para mí. No estoy seguro si se puede superar, para ser completamente honesto. Si creemos que podemos hacerlo, entonces genial. Necesito reflexionar al respecto. Solo sepan que lo que sea que elija hacer, ya sea Percy Jackson, lucha libre o sentarme en mi mecedora, será porque me divierto y disfruto en esta etapa de mi vida, y criar a mis hijos son las dos cosas más importantes. Espero que eso aclare las cosas».