Val Venis ataca informes de la muerte de Bray Wyatt

A principios de este año, Bray Wyatt contrajo COVID, lo que exacerbó sus problemas cardíacos. Se habían logrado muchos avances positivos en su proceso de regreso y recuperación. Lamentablemente, sufrió un infarto y falleció. Recientemente, conocíamos la causa del fallecimiento de The Eater of Worlds.

Después, Vince Russo revelaba conversaciones privadas con el luchador: «[…] Tuve la oportunidad de intercambiar algunos mensajes directos con él. Sé que estaba lidiando con depresión y muchas cuestiones emocionales, y leía y escuchaba cosas sobre él». Ahora vamos con recientes declaraciones de Val Venis.

► Val Venis contra Sean Ross Sapp

En varias publicaciones en X, el exWWE Superstar ataca la información publicada sobre el infarto de Wyatt por Sean Ross Sapp, de Fightful, empezando por la siguiente que acabó borrando:

«Reporte 100% IRRESPONSABLE por parte de este PERDEDOR Sean Ross Sapp. ¡Un INFORME HORRIBLE que está llevando a múltiples comentarios/frases sugiriendo que la gente se aplique la vacuna para los coágulos! ¡Pura MALDAD!»

Y continuando con esta otra que también eliminó:

«Mi única preocupación es su informe. Esa vacuna es peligrosa. Ver a alguien impulsar a otros a recibir la vacuna es algo en lo que siempre me opondré.»

«No estoy familiarizado con Sean Ross Sapp. Ustedes lo acusan de ser consumidor de cocaína. ¿Hay pruebas de eso? No parece ser alguien que consuma cocaína. Mi única preocupación es su labor periodística. Considero que la vacuna es peligrosa. Observar a alguien instando a otros a vacunarse es algo con lo que siempre me opondré.»

«Hay muchas personas delirantes que siguen a Sean Ross Sapp (un término de género neutro) y están hablando sin sentido. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ellos están completamente vacunados y han recibido refuerzos. Seguro encontrarás muchos pronombres en sus biografías. No hace falta decir más. Si estás leyendo esto, por favor, reza por estos delirantes».

«Cuando a un ‘periodista’ se le presenta la ‘causa’ de la muerte por parte del médico examinador, los verdaderos periodistas verifican los hechos en los que el médico basa su conclusión. Los PROPAGANDISTAS simplemente ‘reportan’ lo que el médico dice que es su conclusión. El VERDADERO PERIODISMO está siendo cancelado en Estados Unidos».

«Este tipo era increíblemente creativo».