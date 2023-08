A principios de este año, Bray Wyatt contrajo COVID, lo que exacerbó sus problemas cardíacos. Se habían logrado muchos avances positivos en su proceso de regreso y recuperación. Lamentablemente, sufrió un infarto y falleció. Recientemente, conocíamos la causa del fallecimiento de The Eater of Worlds.

No obstante, sus problemas cardíacos no serían los únicos a los que estaba haciendo frente el luchador, al menos eso es lo que señala Vince Russo en Writing with Russo. El antaño escritor principal de WWE revela que Wyatt le dio a conocer su depresión en una conversación privada.

► Bray Wyatt tenía depresión

«Sin embargo, en relación a eso, el oscuro lugar del que Bray Wyatt tuvo que extraer este personaje, seguramente había cierta oscuridad dentro de él. Había algo en su interior. Tuve la oportunidad de intercambiar algunos mensajes directos con él. Sé que estaba lidiando con depresión y muchas cuestiones emocionales, y leía y escuchaba cosas sobre él.»

«Así que de vez en cuando le enviaba un mensaje directo para levantarle el ánimo, diciéndole lo increíblemente talentoso que era y que todo iba a estar bien. Pero para que pudiera canalizar a estos personajes y la maldad en ellos, seguramente había demonios arraigados en lo más profundo de su interior.»

Desde que se conoció la noticia, no han cesado los tributos a Bray Wyatt, no solo uno de los mejores luchadores de WWE en los últimos tiempos sino alguien tremendamente querido por quienes lo conocieron personalmente.