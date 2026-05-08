WWE regresa este viernes 8 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida
► El pasado viernes en SmackDown
- Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2)
- Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***)
- Royce Keys vs. Angel (*)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**)
- MFT vencieron por DQ a The Usos (*)
► Momentos clave
- En la lucha de Jacy Jayne y Charlotte Flair, Fallon Henley atacó a Alexa Bliss fuera del ring y eso distrajo a Flair, lo que aprovechó Jacy Jayne para darle un derechazo giratorio para ganar el combate.
- En la lucha por el Campeonato de Parejas WWE, Damian Priest tomó el relevo y sacó del ring a Axiom con un empujón para luego rematar a Nathan Frazer con su South of Heaven, Priest luego remató a Axiom con su Razor’s Edge para ganar la lucha por cuenta de tres.
- Cody Rhodes aplicó su Cross Rhodes a Ricky Saints para vencerlo. Sin embargo, de la nada, apareció Gunther para hacerlo perder el conocimiento con un candado.
- Royce Keys capturó en el aire a Ángel cuando voló con una plancha cruzada. Keys lo subió al esquinero y lo castigó con un powerslam giratorio. Luego atacó a Ángel con Ultimate Spinebuster y ganó la lucha por cuenta de tres.
- Nia Jax tomó el relevo y aplastó a Brie Bella en el esquinero. Paige aprovechó una distracción de la réferi con Lash Legend y le dio una patada a la parte trasera de la pierna de Jax, y Brie Bella aprovechó para cubrirla con rodada a espaldas.
- Talla Tonga se subió a las escaleras metálicas, pero Jacob Fatu reaccionó con un apretón a la garganta y lo subió a los hombros, para azotarlo duro de espaldas contra la mesa y romperla con el cuerpo del gigante Talla Tonga dándose la descalificación.
► Cartelera WWE SmackDown 8 de mayo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James.
- Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).
- Gunther regresa.
- Funeral oficial del Hombre Galleta de Gengibre.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 8 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix