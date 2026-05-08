WWE SmackDown 8 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE SmackDown 8 de mayo de 2026 | Tiffany Stratton vs, Kiana James

WWE regresa este viernes 8 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2)
  3. Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***)
  4. Royce Keys vs. Angel (*)
  5. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**)
  6. MFT vencieron por DQ a The Usos (*)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 8 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 8 de mayo de 2026 | Tiffany Stratton vs, Kiana James
WWE SmackDown 8 de mayo de 2026
  • CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James.
  • Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).
  • Gunther regresa.
  • Funeral oficial del Hombre Galleta de Gengibre.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN
Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix
Lucha
Predicción
Prob.
Análisis
Campeonato Femenil de los EE.UU.Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James
TIFFANY STRATTON
75%
Stratton eligió a James en lugar de darle la revancha a Giulia — una jugada que tiene trampa. Si James pierde, Giulia tiene que preguntarse para qué sirve su propia mánager.
Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence
FATAL INFLUENCE
60%
Una equivocación accidental puede costarle la victoria al equipo técnico y plantar la semilla de una traición que se viene cocinando.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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