AAA en FOX presentó este 9 de mayo de 2026, desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro, una función con puntos altos dentro del ring y un buen segmento estelar entre Pagano y Psycho Clown.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 9 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Programa cortísimo

Al igual que la semana pasada, solo hubo dos luchas y el resto del tiempo fue ocupado por segmentos.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 3- Amenaza triple

La lucha entre Lince Dorado, Octagón Jr. y Cruz del Toro recibió cuatro estrellas en nuestra cobertura, con un 8.5 en calidad y un 8.0 en narrativa. Tres estilos aéreos que se complementaron perfectamente, con secuencias limpias y bien ejecutadas. El tipo de apertura que hace quedar bien al producto ante cualquier espectador nuevo.

► 2- Segmento de Psycho Clown y Pagano

Psycho le dijo a Pagano que le dolía en el alma siquiera dudar de él, y Pagano le respondió que cuando saliera la verdad se daría cuenta de que nunca estuvo del lado equivocado. Un cara a cara con diálogos que se sienten humanos, no de cartón. Uno de los mejores promos que se han visto en las últimas semanas no sólo en AAA, sino en todas las marcas de WWE.

► 1- El debut de La Catalina

No fue una lucha corta cargada hacia un solo lado, como suelen ser los debuts tanto en WWE como en AEW. Además, apenas terminó su lucha, Las Tóxicas la atacaron, y para salvarla tuvieron que llegar primero Lola Vice y luego Bayley, formándose un trío de luchadores que, físicamente, destacan mucho por cierta parte de su cuerpo. Vaya pillo es el Undertaker.

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