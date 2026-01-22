Resultados PWE: Urtemuga 2 | Rente vs. Herio

Borrokazulo 9 marcó el final de 2025 para Pro Wrestling Euskadi (PWE), y casi dos meses después, este pasado sábado 17 de enero, la promotora tuvo su estreno en 2026 con Urtemuga 2, desde La Terminal de Bilbao (Euskadi, España).

Un año atrás, en la primera edición de Urtemuga, Rente se alzó primer Campeón PWE de Euskal Herria venciendo a Herio. Desde entonces, este, en busca de una revancha, fue derrotando a varios de los miembros de El Sindicato De La Lucha (grupo del que forma parte Rente), hasta poder encontrarse otra vez con «la Perfección Mecánica». Un estelar por todo lo alto para Urtemuga 2 como culminación de la primera gran rivalidad de la empresa en su etapa actual.

Completando el cartel anunciado, Guti y Romero El Madero también ajustaron cuentas luego de un pique igualmente extenso por medio de una lucha de apuestas: si Guti perdía debía cambiar su apodo a «el Toro de Osborne» y si lo hacía El Madero este entregaba su placa de Guardia Civil; ídem con Patxi y The Anvil, otrora compañeros de dupla; además de un choque titular donde La Mano Negra (Juan Salmón y Javier “El Magno”) pusieron sobre la mesa los Campeonatos por Parejas de NCW ante Rubén Cerón y Xene.

► Historia en La Terminal

Patxi derrotó a The Anvil .

. El Sindicato De La Lucha (Chakao e Ivanski) derrotaron a Orión y Txuti Gazte .

. LUCHA DE APUESTAS: Guti derrotó a Romero El Madero .

. LUCHA A TRES BANDAS: Ángel Riego derrotó a Luis y Jon Valow .

. CAMPEONATOS POR PAREJAS DE NCW: La Mano Negra (Juan Salmón y Javier “El Magno”) (c) derrotaron a Rubén Cerón y Xene para retener los títulos .

. CAMPEONATO PWE DE EUSKAL HERRIA: Herio derrotó a Rente (c) para ganar el título. Gran victoria de Herio en un excelente duelo, finiquitando un no menos brillante reinado de Rente. Herio logró así el primer campeonato de su carrera.

