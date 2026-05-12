WWE NXT 12 DE MAYO 2026 — Naraku, nombre que en japonés se traduce como «infierno», es como será conocido el hombre que durante años sembró el terror en New Japan Pro-Wrestling como EVIL. Su primera aparición en WWE fue el 28 de abril, cuando irrumpió en el segmento de Tony D’Angelo y lo confrontó directamente, posicionándose de inmediato como amenaza al Campeonato NXT. La semana pasada, fue mostrado un video donde habló de sus logros en Japón y dejó claro su próximo objetivo: «Derroté a muchos grandes competidores. Gané muchos títulos, pero el alma de un guerrero nunca está satisfecha». El rival para el debut del japonés no ha sido anunciado, pero es un hecho que Naraku saldrá del ring con la credibilidad intacta tras una victoria contundente. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Noam Dar regresa al ring después de una larga ausencia por lesión. Este martes lo veremos enfrentar a Jackson Drake, integrante de The Vanity Project.

En lucha de tercias, Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder se medirán con BirthRight (Lexis King, Uriah Connors y Stacks). William Regal y Fit Finlay organizaron este combate como consecuencia directa de la racha de fracasos reciente de BirthRight. La facción ha perdido credibilidad en las últimas semanas, y los veteranos han decidido que la forma de recuperarla es poniéndolos contra rivales de altura.

En mano a mano veremos a Kendal Grey contra Kelani Jordan. Aunque no es una lucha oficial de contendiente número uno al Campeonato Femenil NXT, una victoria para cualquiera de las dos las acercaría significativamente a una oportunidad titular ante Lola Vice.

Además, Tatum Paxley y Lizzy Rain enfrentarán a Zaria y Nikkita Lyons. La lucha nació de la rivalidad entre Paxley y Zaria, y de la incorporación de Lizzy Rain al roster de NXT como aliada natural de la Campeona Norteamericana.

WWE NXT 12 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 12 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | El debut de Naraku ►1- Tatum Paxley y Lizzy Rain vs. Nikkita Lyons y Zaria Con tan solo un par de semanas en NXT, la reina del heavy metal, Lizzy Rain, ha calado tanto en el gusto de los fans que ya tiene su primera gran oportunidad, al hacer equipo con otra gran luchadora querida por los fans, como la Campeona Femenil NXT, para enfrentarse a dos potentes luchadoras... La campana sonó y Zaria y Rain empezaron con toma de réferi; la pelirroja la mandó a la rockera a volar con un buen empujón... Rain le regresó la toma de réferi y hubo un intercambio de fuerza; con cabezazos y con una corbata, Rain logró mandar a volar a Zaria... Rain dio patadota enzuigiri a la cabeza a Zaria y luego, Tatum le dio buenos puñetazos... pero, la cosa quedó a la loca, porque Nikkita le robó el relevo a Zaria y esta se enojó bastante... Con patada y con rodada a espaldas, Tatum casi vence a la rubia, pero Lyons logró darle un derechazo a la cara y pisotearla encima... Tatum se salió del ring... Luego, junto a Rain dieron patadas voladoras a Zaria y Lyons luego salió con doble lazo al cuello fuera del ring y le dieron patadas voladoras a la cara... Tras comerciales, Rain y Lyons tomaron el relevo... Rain logró, con lazos al cuello y un fuerte azotón de espaldas contra la lona, atacar a Lyons y darle machetazos al pecho en el esquinero... Rain atacó con tremendo stunner a Zaria, luego le dio un antebrazo volador a Lyons... Tatum pateó a Nikkita... pero, luego reaccionó... solo que Zaria se marchó y no le dio el relevo a Lyons... Rain logró darle su patadota Thunderstruck y logró una gran victoria por cuenta de tres. El Final Thunderstruck de Lizzy Rain para Nikkita Lyons. Valoración 8.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, bastante interesante.

Contras Nada negativo para remarcar.



WWE NXT 12 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | El debut de Naraku ►2- Naraku vs. Lince Dorado Bueno, Lince Dorado deja su trabajo tras bambalinas momentáneamente, para darle una digna bienvenida al ring de NXT y WWE a nada más y nada menos que uno de los más destacados, mejores y consistentes luchadores japoneses de los últimos años: EVIL, quien fuera una estrella de NJPW y ahora empieza una nueva etapa en Estados Unidos, bajo el nombre de Naraku... Naraku empezó dándole patadas en el abdomen al enmascarado, luego le hizo un candado a la cabeza y lo mandó a la lona con tacleada de hombro... Naraku pateó a Dorado, luego, le dio varios machetazos al pecho; este rebotó en las sogas varias veces y luego le cayó encima con plancha cruzada, para una cuenta en dos segundos... Naraku reaccionó y le pisoteó la cabeza varias veces; luego, lo azotó con tremendo Exploder Súplex contra el esquinero... Naraku dio varios machetazos al pecho a Lince Dorado, luego lo mandó a volar hacia arriba y lo dejó caer de cara contra la lona, para luego darle tremendo lazo al cuello... Naraku luego recibió tremenda patada enzuigiri y patadas voladoras a manos de Lince Dorado... Lince Dorado luego reaccionó con antebrazos a la cara, le hizo tremendo stunner, pero Naraku reaccionó con patada voladora a la cara... y un súplex más. Naraku azotó de espaldas contra la lona a Lince Dorado tras una barrida de pierna, y la cuenta llegó a tres con este potente golpe. El Final Azotón de espaldas contra la lona tras una barrida de Naraku. Valoración 9.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un gran debut el de Naraku en NXT y WWE.

Contras Nada negativo para remarcar.



WWE NXT 12 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | El debut de Naraku ►3- EK Prosper, Tate Wilder y 'Super' Sean Legacy vs. Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing 'Stacks' Lorenzo La lucha empezó con Tata Wilder y Stacks en toma de réferi; los de la cuarta generación sacaron ventaja y Stacks logró darle patadas voladoras a Wilder y el relevo a Dempsey, quien atacó a su rival, hasta que lo mandaron al esquinero, para el relevo de Legacy. Seaqn entró con patadas voladoras y rápidamente hizo un relevo corto con EK Prosper... EK Prosper conectó patadas voladoras en la nuca de su oponente y luego lo atacó con un moonsault para una cuenta en dos... más adelante, todos se empezaron a dar entre sí y Connors atacó a Prosper con una bala de cañón y luego, Dempsey atacó a EK Prosper con quebradora de rodillas a la espalda y le hizo un cangrejo... Nuevamente, todos se empezaron a dar entre sí y Dempsey conectó un uppercut europeo a Legacy... Wilder luego, con un DDT sobre Dempsey, casi gana la contienda... El final llegó cuando Wilder conectó un Frog Splash sobre Dempsey, pero la cuenta llegó solo a dos. Wilder falló un moonsault y Stacks y Connors se unieron para darle patadas dobles y ganar. El Final Patadas dobles de Stacks y Connors sobre Wilder. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bastante interesante.

Contras Nada negativo qué comentar.



► Mason Rook firmó oficialmente su contrato con NXT, no sin antes, caerle encima con un tremendo moonsault al Campeón NXT, Tony D’Angelo, quien dijo que por el ataque de la semana pasada hacia él, se había ganado su atención.

WWE NXT 12 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | El debut de Naraku ►4- 'Supernova 11' Noam Dra vs. Jackson Drake La lucha empezó con Noam Dar con candado a la cabeza de su rival, luego tacleada de hombro y Ankle Lock... Luego de esto, Drake reaccionó con patadota a la cara; poco después, Dar reaccionó y le dio una serie de patadas en la espalda a Drake... Dar luego le dio patadotas en la espalda de Drake, quien buscó la tercera soga, pero Dar lo sorprendió luego con un cutter para una cuenta en dos... Dar atacó con súplex alemán y Northern Light's Súplex, intentó un codazo giratorio, pero Drake lo recibió con patadas voladoras en lo alto para una cuenta en dos... Luego, Dar le aplicó tremenda palanca al brazo a Drake, pero este se liberó... Fuera del ring se fue la acción, pero Dar se encontró cara a cara con Myka Lockwood y The Vanity Project y esta distracción permitió a Drake darle un rodillazo a Dar y luego, Jackson Drake aplastó con una plancha de 450 grados a Noam Dar y le ganó por cuenta de tres. El Final Plancha de 450 grados de Noam Dar para Jackson Drake. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, bastante entretenida. Ojalá Noam Dar tenga un renacer.

Contras Nada malo para remarcar.



► Tras la lucha, DarkState apareció y rodearon el ring. Dion Lennox dijo que la etapa de The Vanity Project como Campeones de Parejas NXT estaba acabada.

► Saquon Shugars dijo que todos estábamos por ver un crimen en vivo en televisión, pero Brad Baylor les recordó a DarkState que ya les quitaron el oro, que ya los vencieron.

► Sin embargo, Cutler James dijo que hasta ahora Robert Stone aprobó darles la revancha, por lo que la lucha será la próxima semana. The Vanity Project intentaron atacarlos a traición, pero DarkState pudieron reaccionar bien y hacerlos correr.

WWE NXT 12 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | El debut de Naraku ►5- Kelani Jordan vs. Kendal Grey La lucha empezó con toma de réferi y candado a la cabeza. Grey intentó una palanca al brazo, pero rápidamente Jordan reaccionó y la mandó a volar... Jordan le dio un rodillazo al abdomen a Grey, luego, hubo una serie de machetazos al pecho y Jordan atacó con patadas voladoras a su rival... Grey reaccionó con un codazo y doble pisotón al abdomen para una cuenta en dos segundos; luego, buscó un ankle lock, pero Jordan se salió del ring. Grey le cayó encima con un moonsault y luego le cayó encima con una plancha cruzada y se dieron con todo fuera del ring... Más adelante, Jordan atacó con powerslam para una cuenta en dos a Grey y apareció en pantalla que Izzi Dame atacó a la Campeona NXT, Lola Vice, tras bambalinas... Jordan atacó con spanish fly a Kendal para una cuenta en dos segundos... Luego, la batalla entre Dame y Lola llegó a ringside... Grey se distrajo por esto y Jordan logró atacarla y rematarla con un moonsault para ganar. El Final Moonsault de Kelani Jordan para Kendal Grey. Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha de Kelani Jordan y Kendal Grey, bastante interesante.

Contras Nada así muy grave para destacar.



► Tras la lucha, Wren Sinclair fue revisada por los médicos y oficiales de NXT, pues en medio de la guerra entre JOrdan y Grey quedó lastimada.

► Lola Vice y Kendal Grey luego se empezaron a dar con todo e Izzi Dame atacó a Lola Vice a traición. La función cerró con Izzi Dame posando con el Campeonato Femenil NXT encima de una abatida Lola Vice.