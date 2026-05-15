ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bandido vs. Blake Christian ►1- COMBATE CON REGLAS DE LUCHA PURA ROH: Nigel McGuinness vs. Josh Woods

Ambos siguieron el Código de Honor y se dieron la mano. El límite de tiempo era de una hora... Josh con torniquete al brazo de Nigel, lo mandó contra el esquinero; el también comentarista de AEW le regresó la dosis con un torniquete al brazo... Josh Woods estaba siendo dominado con una llave y tocó las sogas, por lo que el réferi le descontó uno de los tres únicos intentos que tiene para romper una llave... Realmente, fue como algo accidental, así que Josh se enojó... pero siguió la lucha con Nigel dominándolo con candado al cuello... Con proyección de judo, Josh mandó a la lona a Nigel y le hizo una palanca al brazo, bastante poderosa... Nigel puso su bota sobre las cuerdas y ambos quedaron con solo dos posibilidades de romper una llave de rendición o toma de réferi usando las sogas... Unos fans hasta molestaron a Josh gritándole: '¡Eres gay!' Y este les dijo: '¡Sí, lo sé!' Nigel usó su segunda posibilidad de romper una llave o toma de réferi usando las sogas... los fans se enojaron por un sketch en donde hasta el réferi se puso los audífonos de comentaristas y le dijo a los luchadores que regresaran al ring o sería empate por doble conteo fuera del ring... '¡Queremos lucha!', dijeron los fans. El brazo de Woods estaba sobre las sogas cuando Nigel le hizo un candado al cuello y el réferi lo interpretó como el uso de su última posibilidad, la tercera, para romper una llave o una cuenta de tres usando las sogas... Woods se enojó y mandó a Nigel duro contra la barricada de protección, le dio rodillazo al abdomen y lo metió al ring... Nigel quedó sin su tercera posibilidad también y luego le hizo tremendo DDT a Woods sobre el duro suelo de ringside... Con uppercut europeo, Nigel intentó sacar ventaja, pero Woods reaccionó con golpe de antebrazo y un fuerte lazo al cuello que le dio una cuenta en dos... Poco después, Nigel logró la victoria sobre Woods con su remate final, el Jawbreaker Lariat.