ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 .— Bandido ganó el Campeonato Mundial ROHen AEW Dynasty 2025, y llega en busca de su novena defensa.Sin embargo, no ha expuesto el título en cinco meses, un período suficientemente largo para que el público empiece a cuestionarse si merece el trono. Su rivalidad con Blake Christian tiene raíces en Final Battle. Ambos se cruzaron en el Survival of the Fittest, donde Christian usó a Hechicero como aliado para intentar eliminar a Bandido. No lo consiguió —Bandido lo eliminó con un Code Red—, pero Christian atacó el hombro del campeón después de la lucha. Desde entonces, meses de caos y ataques por sorpresa llevaron a ROH a hacer oficial esta lucha. Christian ha construido suficiente credibilidad como para que una victoria sea posible. ¿Conseguirá destronar al mexicano? La acción de ROH se emite desde el Wicomico Youth and Civic Center, en Salisbury, Maryland.
ROH Supercard of Honor 2026 La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bandido vs. Blake Christian
►1- COMBATE CON REGLAS DE LUCHA PURA ROH: Nigel McGuinness vs. Josh Woods
Ambos siguieron el Código de Honor y se dieron la mano. El límite de tiempo era de una hora... Josh con torniquete al brazo de Nigel, lo mandó contra el esquinero; el también comentarista de AEW le regresó la dosis con un torniquete al brazo... Josh Woods estaba siendo dominado con una llave y tocó las sogas, por lo que el réferi le descontó uno de los tres únicos intentos que tiene para romper una llave... Realmente, fue como algo accidental, así que Josh se enojó... pero siguió la lucha con Nigel dominándolo con candado al cuello... Con proyección de judo, Josh mandó a la lona a Nigel y le hizo una palanca al brazo, bastante poderosa... Nigel puso su bota sobre las cuerdas y ambos quedaron con solo dos posibilidades de romper una llave de rendición o toma de réferi usando las sogas... Unos fans hasta molestaron a Josh gritándole: '¡Eres gay!' Y este les dijo: '¡Sí, lo sé!' Nigel usó su segunda posibilidad de romper una llave o toma de réferi usando las sogas... los fans se enojaron por un sketch en donde hasta el réferi se puso los audífonos de comentaristas y le dijo a los luchadores que regresaran al ring o sería empate por doble conteo fuera del ring... '¡Queremos lucha!', dijeron los fans. El brazo de Woods estaba sobre las sogas cuando Nigel le hizo un candado al cuello y el réferi lo interpretó como el uso de su última posibilidad, la tercera, para romper una llave o una cuenta de tres usando las sogas... Woods se enojó y mandó a Nigel duro contra la barricada de protección, le dio rodillazo al abdomen y lo metió al ring... Nigel quedó sin su tercera posibilidad también y luego le hizo tremendo DDT a Woods sobre el duro suelo de ringside... Con uppercut europeo, Nigel intentó sacar ventaja, pero Woods reaccionó con golpe de antebrazo y un fuerte lazo al cuello que le dio una cuenta en dos... Poco después, Nigel logró la victoria sobre Woods con su remate final, el Jawbreaker Lariat.
El Final
Jawbreaker Lariat de Nigel McGuinness.
Valoración
7.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Estuvo aceptable para arbir la noche, pero no fue nada del otro mundo.
Contras
Nada negativo a señalar.
ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bandido vs. Blake Christian
►2- CAMPEONATO FEMENIL DE LA TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Viva Van
La lucha empezó con una rápida palanca al brazo de Velvet para su retadora, luego le cayó con guillotina al pecho y le siguió ejerciendo presión, pero con un puente olímpico, Van evitó la palanca y logró una cuenta en dos, a Velvet le tocó soltarla y salir del toque de espaldas sorpresivo... Velvet fue metida en una llave interesante, pero pudo quedar sobre Van y casi la sorprende; luego le hizo una clipeada y le quería hacer una torsión a la pierna, pero falló, claramente se vio el fallo, pues Velvet no pudo girar la pierna de Van... pequeño error ahí... Luego, quedaron cara a cara de rodillas y empezaron a intercambiar potentes raquetazos al pecho... Con Frankensteiner, Red Velvet mandó a volar a Viva Van, luego le dio cabezazo y le dio una superkick a la cara, quedando esta acostada en la lona... Con powerbomb, Viva Van casi destrona a Velvet, los fans corearon: 'Luchen para siempre', pero tampoco fue para tanto... Poco después, Red Velvet atacó a Viva Van con su The Final Slice para ganar por cuenta de tres y retener.
El Final
The Final Slice de Red Velvet.
Valoración
7.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Una buena lucha, interesante, con algunos pequeños errores, pero nada más.
Contras
Solo pequeños errores como la movida fallida a la pierna de Viva Van por parte de Red Velvet, pero nada tan grande.
ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bandido vs. Blake Christian
►3- CAMPEONATO MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN ROH: AR Fox vs. Lio Rush
El recordado, impresionante y experimentado AR Fox, sin posibilidades reales en AEW, hace dos noches venció a Nick Wayne para quitarle el título y ahora lo defiende ante Lio Rush, quien añade más capas negras y sobrenaturales a su personaje. Lio se negó a darle la mano a AR Fox, hablaba solo en el esquinero y de la nada, con tremendo lazo al cuello, atacó a AR Fox... Luego, este reaccionó con una buena patadota giratoria a la cara, haciendo que Lio Rush enloqueciera y empezara a hablar solo en el esquinero... AR Fox pisoteó la espalda de Lio Rush, lo mandó contra el suelo de ringside y luego le cayó encima con tremendo moonsault... AR Fox atacó a Lio Rush con potentes codazos en el esquinero, pero este lo sorprendió y lo puso en sus hombros y lo mandó de cara contra la lona... Lio Rush luego rebotó en las sogas y le dio con las piernas a AR Fox en la cara y lo mandó al suelo de ringside... Lio Rush luego reaccionó, enloquecido, y mandó a AR Fox sobre una silla en ringside... Lio Rush metió al ring a su rival, le hizo súplex de bandera y lo azotó potentemente de espaldas contra la lona... Con tremendo stunner tras rebotar en las sogas, Lio Rush frenó una embestida de su rival... Los fans empezaron a corear 'Luchen para siempre', en esta lucha sí se valen esos cánticos, no en la de Red Velvet... Lio Rush tomó el Campeonato Mundial de la Televisión ROH y se subió al esquinero; el réferi se lo quitó y Action Andretti arrojó a Lio Rush del esquinero contra la lona, para que luego AR Fox aprovechara esto y le cayera encima con plancha con giro de 450 grados para ganar la lucha y retener el título.
El Final
Plancha con giro de 450 grados de AR Fox.
Valoración
9.7
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Una muy buena lucha, un clásico instantáneo de ROH.
Contras
Nada negativo o malo para resaltar.
ROH SUPERCARD OF HONOR 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Bandido vs. Blake Christian
►4- CAMPEONATO FEMENIL DE LUCHA PURA ROH: Deonna Purrazzo (c) vs. Diamante
La lucha empezó con Deonna rápidamente arrojando a Diamante con patadas al esquinero, donde le dio pisotones; luego, le dio más patadas y hasta una Frankensteiner para mandarla a volar... Con rodada a espaldas, Diamante reaccionó, pero Purrazzo le hizo un powerbomb y luego, una palanca al brazo... Diamante tuvo que tocar las sogas y usó así su primera oportunidad de tres para romper una llave o toque de espaldas... fuera del ring, Diamante atacó con stunner a Purrazzo y le cayó con patadas voladoras a la pierna izquierda, a la rodilla de su rival... La lucha realmente se prolongó, de toma y dame; faltando 51 minutos para el límite de tiempo, Dimanate puso en un cangrejo a Deonna, pero no pudo hacerlo bien, pequeño fallo, así que cambió a un ankle lock... con uppercut europeo. Diamante trató de mantener la ventaja y con súplex con puente olímpico, llegó la cuenta solo a dos... Diamante luego quedó solo con una opción para romper una llave usando las sogas... Diamante recibió tremendo powerbomb y luego, Deonna le hizo su Venus de Milo a los brazos para hacerla rendir.
El Final
Venus de Milo de Deonna Purrazzo para Diamante.
Valoración
9.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Una muy buena lucha, aunque tuvo unos minuticos de descanso y de no hacer mucho, fue un grna combate, deben verlo.
Contras
Nada malo a comentar, más allá de pequeños errores como el cangrejo de Diamante.
► Action Andretti se justificó por traicionar a Lio Rush, su compañero de equipo. Y dijo que quiere ganar más títulos y tener más protagonismo.
Por William Beltrán
Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas