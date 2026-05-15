Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Michi y B-Fab, lucha agregada al cartel de SmackDown 15 de mayo 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 15 de mayo 2026 en la  Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, (anteriormente llamado Carolina Center y Colonial Center), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los South Carolina Gamecocks de la NCAA.

► En el episodio de WWE SmackDown del 8 de mayo vimos:

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2)
  2. Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2)
  3. Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2)
  4. Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***)
  5. Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Cartel actualizado SmackDown 15 de mayo 2026

Michin y B-Fab buscan seguir interponiéndose en el camino hacia el campeonato femenil de parejas de Charlotte Flair y Alexa Bliss. En semanas previas las rudas han atacado sin misericordia a las consentidas evitando que logren obtener otra oportunidad titular.

Para esta noche en el episodio de la marca azul Flair y Bliss buscan algo de venganza cuando se enfrente a las aliadas de Jade Cargill en acción de parejas.

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  • Ricky Saints vs. Carmelo Hayes
  • Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Michin y B-Fab
  • Segmento de Trick Williams
  • Segmento de Jade Cargill

No se pierda nuestra cobertura en vivo de WWE SmackDown.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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