Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Michi y B-Fab, lucha agregada al cartel de SmackDown 15 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 15 de mayo 2026 en la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, (anteriormente llamado Carolina Center y Colonial Center), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los South Carolina Gamecocks de la NCAA.

► En el episodio de WWE SmackDown del 8 de mayo vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Cartel actualizado SmackDown 15 de mayo 2026

Michin y B-Fab buscan seguir interponiéndose en el camino hacia el campeonato femenil de parejas de Charlotte Flair y Alexa Bliss. En semanas previas las rudas han atacado sin misericordia a las consentidas evitando que logren obtener otra oportunidad titular.

Para esta noche en el episodio de la marca azul Flair y Bliss buscan algo de venganza cuando se enfrente a las aliadas de Jade Cargill en acción de parejas.

Ricky Saints vs. Carmelo Hayes

Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Michin y B-Fab

Segmento de Trick Williams

Segmento de Jade Cargill

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