Carmelo Hayes vs. Ricky Saints, lucha agregada al cartel de SmackDown 15 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 15 de mayo 2026 en la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, (anteriormente llamado Carolina Center y Colonial Center), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los South Carolina Gamecocks de la NCAA.

► En el episodio de WWE SmackDown del 8 de mayo vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Cartel actualizado SmackDown 15 de mayo 2026

Ricky Saints busca enviar un mensaje en el elenco de SmackDown, ya vimos como e su debut en la marca azul se midió en mano a mano con Cody Rhodes. Esta noche Saints vuelve al ring en acción individual esta vez frente al ex campeón de los Estados Unidos, Carmelo Hayes.

Desde que perdió el campeonato ante Sami Zayn, Hayes ha tenido un tiempo libre para reflexionar y ver el rumbo que seguirá en SmackDown.

Ricky Saints vs. Carmelo Hayes

segmento de Trick Williams

Segmento de Jade Cargill

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