Estos serían los nombres de Kofi Kingston y Xavier Woods en AEW

Todo está empezando a prepararse para la llegada de Kofi Kingston y Xavier Woods, The New Day, a AEW. Esto, luego de que decidieran sorpresivamente hace unas semanas, no actualizar sus contratos, firmados hace un año, a los nuevos ofrecidos por TKO.

► Kofi Kingston y Xavier Woods , su inesperada salida de WWE los pone muy cerca de fichar con AEW

El motivo fue claro. No iban a bajarse el salario, menos de la gran forma en que TKO quería, por lo que, según ha informado Sean Ross Sapp de Fightful Select, ambos gladiadores se encuentran a la espera de finalizar su cláusula de no competencia de 90 días, y su destino sería nada más y nada menos que AEW.

“Se cree fuertemente dentro del mundo de la lucha libre que All Elite Wrestling es el destino más probable para las exestrellas de The New Day tras su salida de WWE. Es extremadamente probable que AEW sea su próximo destino. Hay varias razones por las que Kingston y Woods querrían firmar con AEW, y aún más razones por las que AEW querría tener a los múltiples campeones en parejas en su roster. Solo las luchas soñadas ya son motivo suficiente para contratarlos. The Young Bucks ya insinuaron que están listos y esperando esa lucha cuando surja la oportunidad.

«Fightful informó que Kingston y Woods ya estarían encaminados para firmar con AEW una vez que legalmente puedan hacerlo. Prácticamente se considera una conclusión anunciada que los miembros de The New Day terminarán en All Elite más temprano que tarde, con varios luchadores y empleados tras bambalinas presionando para asegurarse de que la empresa los contrate.

«El apoyo interno para llevar al dúo a AEW aparentemente es abrumador. Según las fuentes, todas las personas de AEW con las que hablaron estaban completamente a favor de la idea de firmarlos. También se señaló que varios nombres importantes dentro de AEW ya han estado presionando para que Kingston y Woods terminen en la compañía.

«Hablando de nombres, Kofi podrá seguir usando el nombre Kofi, mientras que Xavier Woods probablemente utilizará Austin Creed.

“Fightful Select reportó que existe un fuerte impulso dentro de AEW, especialmente entre los talentos, para traer a Kofi y Austin Creed.

“Varios talentos de AEW también han expresado interés en trabajar con The New Day, quienes necesitarán usar un nuevo nombre.

«Kofi y Woods —quien también lucha bajo el nombre de Austin Creed fuera de WWE— ya tienen apariciones programadas en convenciones, incluyendo GalaxyCon a finales de este mes, y según los reportes todavía quedan más apariciones por anunciar.

«A pesar de haber pasado toda su carrera en WWE, ambos hombres son muy respetados en toda la industria de la lucha libre y en múltiples promociones. En este momento, mucha gente dentro del negocio espera que AEW termine siendo el destino de las ex estrellas en parejas de WWE”.