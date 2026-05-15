Ronda Rousey defiende su último combate en WWE: “Era la lucha que quería tener”

Ronda Rousey volvió a hablar sobre su último combate en WWE y dejó claro que no se arrepiente de la manera en que decidió cerrar su etapa en la empresa.

La excampeona recordó su lucha ante Shayna Baszler en SummerSlam 2023 y explicó que, aunque el combate recibió críticas por parte de varios aficionados, ella considera que fue exactamente el tipo de despedida que quería tener junto a su mejor amiga.

► Ronda Rousey quería una despedida distinta en WWE

En entrevista con ClutchPoints, Rousey admitió que el combate probablemente habría funcionado mejor en un escenario como Bloodsport debido al estilo más enfocado en artes marciales mixtas.

Sin embargo, aseguró sentirse completamente satisfecha con el resultado final y explicó que no buscaba necesariamente agradar a toda la audiencia.

“Como buena heel que soy, quería hacerles un corte de mangas a todos los aficionados al salir y ofrecer el combate que quería ofrecer con mi mejor amiga.”

La expeleadora de UFC señaló que el objetivo principal era construir una lucha que representara su visión personal y la conexión real que tiene con Baszler.

► La lucha fue una carta de amor al MMA

Rousey explicó además que gran parte de las secuencias del combate estaban inspiradas directamente en momentos reales de artes marciales mixtas que tanto ella como Shayna Baszler admiraban.

Según la luchadora, muchas de esas referencias pasaron desapercibidas para parte del público de wrestling, lo que pudo afectar la reacción general hacia la lucha.

Aun así, la excampeona considera que aquella presentación representó perfectamente lo que ambas querían mostrar dentro del ring.

► Shayna Baszler ya había hablado de las limitaciones del combate

Las declaraciones de Rousey coinciden con comentarios previos realizados por Baszler, quien anteriormente reveló que la idea original del combate era mucho más ambiciosa.

La luchadora aseguró que el tamaño del estadio y varios temas logísticos relacionados con SummerSlam limitaron bastante lo que podían hacer físicamente dentro del recinto.

Con el paso del tiempo, el combate entre ambas ha seguido dividiendo opiniones entre los aficionados, aunque para Ronda Rousey sigue siendo exactamente la despedida que deseaba tener antes de alejarse de WWE.