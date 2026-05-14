Kevin Nash generó un fuerte debate dentro de la lucha libre profesional luego de pedir públicamente que los luchadores de WWE consideren sindicalizarse, especialmente tras los recientes reportes sobre recortes salariales y despidos posteriores a WrestleMania 42.

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► Jim Ross respalda a Kevin Nash

Ahora, Jim Ross sale en defensa del también miembro del Salón de la Fama WWE y asegura que sus opiniones deben ser tomadas en serio debido a su enorme conocimiento del negocio.

“Kevin Nash es un tipo muy inteligente. Sabe de lo que está hablando. No te perjudica escuchar a Kevin y sus ideas sobre un sindicato o cualquier otro tema relacionado con la lucha libre”.

“El problema de los sindicatos en la lucha libre es que históricamente muchos luchadores han tenido sus propias agendas. Si ellos reciben su dinero, entonces están felices y no quieren devolver parte de ese dinero a un sindicato”.

“Kevin Nash tiene un conocimiento enorme del negocio. Si estuviera más motivado con el producto, probablemente estaría dirigiendo el equipo creativo de alguna empresa en este momento. Es así de bueno”.

“Yo siempre he creído mucho en el conocimiento del producto. Así es como encuentras a la mejor gente dentro de la lucha libre”.

“El conocimiento del negocio es esencial, y Kevin Nash lo tiene de sobra. Además, ha trabajado en muchos entornos sindicalizados, así que es alguien a quien deberías escuchar”.

“Jim Cornette entendía perfectamente el producto y por eso podía tomar buenas decisiones creativas. Lo mismo pasa con Kevin Nash”, termina diciendo el comentarista en Grilling JR.

Por ahora, las declaraciones de Kevin Nash continúan generando discusión entre fanáticos y figuras de la industria, especialmente en un momento donde WWE y TKO han estado bajo la lupa por la situación contractual de varios talentos.

Con el respaldo público de Jim Ross, el debate sobre una posible sindicalización dentro de la WWE vuelve a tomar fuerza como pocas veces en los últimos años.