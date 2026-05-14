O’Shea Jackson Jr.: “WrestleMania en la CDMX sería una locura»

El actor y superfan de la lucha libre, O’Shea Jackson Jr. (hijo de Ice Cube) aseguró que realizar WrestleMania en la Ciudad de México sería una locura casi peligrosa, debido a la pasión de los aficionados mexicanos. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la adquisición de AAA por parte de WWE y fueron durante una entrevista con el periodista Ariel Helwani.

«WrestleMania en la Ciudad de México sería algo insano. Sería loco, a un nivel casi peligroso. Cuando compraron AAA, yo pensé ‘esto es solo otra cosa bajo el paraguas de WWE’, pero en realidad ha estado en llamas. Pensé que solo era un golpe a AEW, pero sí, están haciendo sus cosas allá».

Jackson Jr. reconoció que la compra de AAA no fue solo una movida corporativa, sino que ha impulsado fuertemente la escena mexicana, y celebró el boom actual de la lucha libre en el país.

► ¿Quién es O’Shea Jackson Jr. y qué ha hecho en la lucha libre?

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Aunque es conocido mundialmente como actor por papeles en Straight Outta Compton (donde interpretó a su propio padre, Ice Cube), Godzilla: King of the Monsters, Den of Thieves, Cocaine Bear y series como The Now, O’Shea Jackson Jr. es un apasionado de la lucha libre profesional desde niño y ha tenido una participación activa en el mundo del ring más allá de ser solo fan.

Es co-host (junto a TJ Jefferson) de uno de los podcasts de lucha más populares de la actualidad: No-Contest Wrestling, donde repasan semanalmente los eventos de WWE, AEW, TNA y la escena internacional. Han grabado episodios especiales desde eventos como Royal Rumble y WrestleMania, han entrevistado a estrellas como CM Punk, Jacob Fatu y otros, y en 2026 el show se asoció con ESPN para coberturas especiales.

En el episodio de SmackDown del 4 de octubre de 2019, fue invitado especial debido al debut en el canal FOX. El 15 de mayo de 2025 apareció en TNA Impact!, insultando a AJ Francis. Ha expresado abiertamente que le gustaría involucrarse profesionalmente como escritor, manager o creativo. Estudió guionismo en la USC y dice que el storytelling de la lucha es una de sus pasiones.

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Las declaraciones de Jackson llegan justo cuando WWE está integrando AAA a su ecosistema. La empresa mexicana ha ganado mayor visibilidad internacional, y muchos (incluido Jackson) ven en México un mercado natural para grandes eventos como WrestleMania.

Por ahora, ni WWE ni AAA han comentado directamente las palabras de Jackson. ¿Veremos algún día WrestleMania en el Estadio Azteca o en el Foro Sol?