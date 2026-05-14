Jon Moxley a Will Ospreay: «Ahora eres más peligroso. Eres un ave de presa»

En el más reciente episodio de AEW Dynamite, vimos a Will Ospreay derrotar a Ace Austin en un excelente combate. Pero poco antes, en un segmento grabado, pudimos ver cómo va el entrenamiento de Ospreay con los Death Riders y cómo Jon Moxley está transformando la mentalidad del británico.

► El camino de Ospreay para crear su mejor versión

Hace algunas semanas Ospreay fue ‘secuestrado’ por los Death Riders, y ahora está en pleno proceso de re-educación luchística. En el video mostrado este miércoles Daniel Garcia llamó literalmente a Ospreay el «young boy» de la facción, un término que se usa para referirse a los novatos en la lucha japonesa. Es el aprendiz que carga las maletas y arma el ring.

Moxley se plantó frente a Ospreay y le recordó su pasado:

— ¿Recuerdas la noche que ganaste el Best of the Super Jr?

— Sí.

— ¿Hará una vida, verdad?

— Sí, amigo.

— Eras despreocupado. Volabas como un pájaro, sin más razón que porque eso es lo que hacen los pájaros: vuelan. Era tan sencillo entonces. Solo perseguías esa sensación que no se parece a ninguna otra en el mundo. No puedes realmente tenerla más que por unos segundos: la alegría de hacerlo. Luego llegaron todos e intentaron complicarlo todo. Pasan los años y la vida sucede. Con responsabilidades familiares, pasan cosas desagradables, las malas decisiones te alcanzan, y eso pesa. Un peso que oprime tus hombros hasta que sientes que no puedes volar. Déjame decirte algo: Nada es diferente. Nada ha cambiado. Todas esas cosas seguirán ahí, pero tú aún puedes volar. Solo que eres más peligroso. Eres un ave de presa. Así que esta noche, cuando salgas al ring, no salgas para proteger nada. No tu cuello, no tu imagen, no tu reputación, no todo lo que has construido en tu carrera. No salgas a proteger algo. Sal a dar algo.

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Ospreay llegó a AEW no como el ‘asesino aéreo’ que era en Japón, sino como una versión más alegre. Tras lesionar a Bryan Danielson comenzó a tener miedo de lastimar a sus rivales. Y cuando el mismo se lesionó, regresó con miedo de darlo todo. Ahora lo están convirtiendo en algo más oscuro, más calculador, más letal. Un ‘ave de presa’, como dijo Moxley.

El actual Jon Moxley está en su mejor forma física y narrativa de los últimos años. Su look, su intensidad y su forma de hablar hacen que cada palabra pese el doble. La facción Death Riders ya no es el grupo de rudos montoneros que mandaron al retiro a Danielson y que todos odiaban. Ahora son vistos como antihéroes, y con la historia de Ospreay, también una especie de escuela de gladiadores donde entras roto y sales más fuerte.

Jon Moxley mentions Will Ospreay is a former BoSJ winner when he used to fly like a bird. MOX REMINDS HIM NOTHING HAS CHANGED, NOTHING IS DIFFERENT NOW. HE CAN STILL FLY BECAUSE HE’S A BIRD OF PREY. GODDAMN, THIS STORYLINE RULES.

pic.twitter.com/A1l7nIiSSF https://t.co/KRO5U8MuPx — Drainmaker (@TheDrainmaker) May 14, 2026

En X, @TheDrainmaker resume perfecto el sentimiento general: «GODDAMN, THIS STORYLINE RULES». Y tiene razón. En un año donde AEW ha tenido altibajos, este ángulo con Ospreay y los Death Riders se siente fresco, orgánico y con potencial para llegar muy lejos. El ave de presa está aprendiendo a volar más alto… y a morder más fuerte.