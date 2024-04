Asegura Jeff Jarrett que sólo AEW es capaz hoy día de producir combates como el duelo entre Bryan Danielson y Will Ospreay del PPV Dynasty. Y al menos en lo respectivo a la escena estadounidense, no le falta razón a «Double J».

Días atrás, Dave Meltzer valoraba así dicho combate ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio.

Y ahora, recogemos la valoración formal de Dave Meltzer dentro del Wrestling Observer Newsletter de esta semana, que como preveíamos, asciende a las 6.5 estrellas, convirtiéndose así en el mejor combate hecho sobre suelo estadounidense bajo los criterios del periodista.

Pero también, del mismo modo, Danielson vs. Ospreay se sitúa como la segunda lucha que mayor puntuación ha recibido en la historia, por delante de las 6.25 estrellas que logró el Ospreay vs. Kenny Omega de Wrestle Kingdom 17, y sólo por detrás del totémico Kazuchika Okada vs. Omega de NJPW Dominion 6.9, con 7 estrellas.

AEW se coloca así en tercera posición como promotora que más cantidad de luchas «estrelladas» posee, 30, precedida de AJPW (37) y NJPW (96). Todas, en apenas cinco años de trayectoria, verdadero mérito de dicha cifra.

Si personalizamos, Danielson suma su quinta y Ospreay su trigésima octava, consolidándose como el particular «Starman» de Meltzer y sacándole 11 de distancia al siguiente nombre de la particular lista, Okada. Y ojo al dato, Ospreay protagoniza ya seis en lo que llevamos de 2024; véase, en menos de cuatro meses.

