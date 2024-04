Para Dave Meltzer, Bryan Danielson vs. Will Ospreay en AEW Dynasty fue la mejor lucha hecha nunca en Estados Unidos. ¿Qué le pareció a Jeff Jarrett? El también veterano de la lucha libre profesional, aunque desde otro prisma realmente distinto al del Editor en Jefe del Observer, comparte sus pensamientos en My World with Jeff Jarrett.

► Danielson vs. Ospreay en Dynasty

«Hablando de videojuegos, creo que Bryan siempre se ha destacado en ese aspecto. A medida que el tiempo avanza, el baloncesto también evoluciona. Hace unas semanas hablamos de Caitlin Clark. ¿Por qué creo que es tan atractiva? Porque es la primera jugadora de baloncesto femenino a la que realmente puedes comparar con un jugador de videojuegos. Cruza la mitad de la cancha y puede lanzar desde cualquier lugar. Lo hemos visto con Steph Curry. Vemos mariscales de campo, bases, Aaron Judge, Ohtani, diferentes atletas; como las generaciones, son más grandes, más rápidos, más fuertes, pero simplemente son asombrosos. Podemos hacer fácilmente la analogía con los videojuegos.

«Creo que Daniel Bryan ha tenido la habilidad, y sí, puede hacer todo tipo de movimientos, pero para mí, lo que lo hace destacar es su timing y su narrativa. Y luego llega Will Ospreay. No estoy diciendo que sea una novedad, porque ha estado trabajando duro y su carrera en Japón habla por sí sola. Y ahora ha llegado al mundo de AEW. En términos de atletismo, no creo que tenga rival. Puede hacer cosas que otros no pueden. Además, creo que comprende los matices y las sutilezas. Así que, mira, el combate ya ha tenido lugar, pero aún así estoy emocionado por AEW, la marca. Hemos presentado un combate de lucha libre profesional que no se puede ver en ningún otro lugar. Fue uno para la historia. Como promotor, es así de simple: no puedo esperar para ver la revancha».

